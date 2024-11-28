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Скільки грамів борошна в одній столовій ложці і склянці

28 листопада 2024 20:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Скільки грамів борошна в столовій ложці і склянці — точне відмірювання для вашої кухні
Борошно та хліб. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Важливо точно відміряти борошно для рецептів? Дізнайтеся, скільки грамів борошна міститься в одній столовій ложці і склянці. Ці поради допоможуть вам досягти ідеальних результатів у приготуванні страв.

Новини.LIVE розкажуть скільки грамів борошна міститься в столовій ложці або склянці, щоб не допустити помилок.

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Правильне відмірювання борошна — важлива складова успіху у приготуванні багатьох страв. Особливо це стосується випічки, де точність у вимірюванні інгредієнтів може сильно вплинути на результат. 

Скільки грамів борошна в одній столовій ложці

Зазвичай в одній столовій ложці міститься близько 15 грамів борошна. Однак цей показник може змінюватися залежно від того, як саме ви набираєте борошно в ложку. Якщо ви просто черпаєте борошно, то кількість може бути більша, але якщо ж просіяти борошно, то його кількість буде меншою.

скільки грамів борошна в одній столовій ложці
Борошно та ложки. Фото: Freepik

Скільки грамів борошна в одній склянці

В одній стандартній склянці (об'єм 250 мл) міститься приблизно 130 грамів борошна. Як і в разі з ложкою, якщо борошно просіяне, то воно буде легшим, тому кількість грамів буде меншою. Якщо ж борошно не просіяти, то в склянці його буде більше, бо воно буде ущільнене. Щоб бути точнішими, варто використовувати кухонні ваги для точного вимірювання інгредієнтів.

Як відміряти борошно точно

Перед вимірюванням борошно слід обов'язково просіяти. Це допоможе зробити його більш пухким і зменшить кількість грамів на одиницю об'єму.

скільки грамів борошна в одній склянці
Борошно на столі. Фото: Freepik

Краще не набирати борошно безпосередньо з пакету, а акуратно набирати його в ложку чи склянку, а потім вирівнювати поверхню ножем. Це дозволить уникнути зайвого ущільнення борошна.

Якщо ви хочете досягти найточніших результатів, використовуйте кухонні ваги. Вага 1 склянки борошна зазвичай становить 130 грамів, а столова ложка — 15 грамів.

Знання цих простих правил допоможе вам відміряти борошно точно і безпомилково, що особливо важливо в приготуванні страв, де потрібна точність, наприклад, у випічці.

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