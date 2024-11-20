Сколько мандаринов должно быть на новогоднем столе, чтобы привлечь удачу в 2025 году

Мандарины и апельсины. Фото: Freepik

Мандарины — не только вкусные и ароматные фрукты, но символ удачи и процветания. Оказывается, количество мандаринов на новогоднем столе может повлиять на ваши шансы на удачу в следующем году. Узнайте, сколько мандаринов стоит приготовить, чтобы привлечь удачу в дом на 2025 год!

Новини.LIVE расскажут, сколько мандаринов должно быть на новогоднем столе в 2025 году, чтобы привлечь в дом благополучие.

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Мандарины — это не только вкусный и ароматный фрукт, символизирующий новогодние праздники, но и считается одним из главных атрибутов, которые могут привлечь удачу и благополучие в новом году. Традиция подавать на новогодний стол мандарины происходит из Китая, где этот фрукт считался символом богатства и изобилия. Чтобы не просто украсить праздничный стол, но и привлечь удачу в дом, важно правильно расставить акценты на количестве и расположении этого фрукта.

Сколько мандаринов должно быть на столе

На новогоднем столе должно быть четкое количество мандаринов, соответствующих определенным верованиям и традициям. Согласно народным приметам, оптимальное количество мандаринов на праздничном столе — это 13 штук.

Мандарины в тарелке. Фото: Freepik

Это количество символизирует богатство и счастливые моменты, поскольку число 13 во многих культурах считается "счастливым", несмотря на то, что для некоторых оно может оказаться не совсем благоприятным. Однако, в контексте новогодних праздников, 13 мандаринов ассоциируются с благополучием и достатком.

Кроме того, если вы хотите, чтобы новый год принес особые изменения и новые начинания, вы можете поставить на стол девять мандаринов. Число 9 считается числом удачи, и такой жест может помочь вовлечь удачу в ваши начинания и изменить жизнь к лучшему. Мандарины в таком количестве создадут атмосферу тепла и позитива в доме.

Расположение мандаринов

Что касается того, как лучше разместить мандарины, важно, чтобы они были ровно разложены на столе или в центре праздничного декора. Это символизирует гармонию и благополучие. Можно разложить их по периметру стола, что будет притягивать счастье и защиту для каждого члена семьи.

Привлечение удачи через мандарины

Существует традиция, что мандарины обязательно должны иметь на праздничном столе на Новый год для того, чтобы привлечь удачу, а также благополучие и здоровье. Некоторые люди верят, что, подавая мандарины на стол, вы создаете своеобразный магический круг, позволяющий привлечь к вашему дому благополучие. Если вы хотите больше удачи в семье, следует каждому члену семьи дать по мандарину, чтобы символически подарить удачу и тепло.

Другие советы для привлечения удачи

Кроме того, чтобы правильно подобрать количество мандаринов, можно добавить еще несколько волшебных элементов для привлечения удачи. Например, желательно, чтобы в новогоднюю ночь каждый из гостей или членов семьи съел хотя бы один мандарин. Этот фрукт поможет открыть путь к финансовому процветанию и стабильности в новом году.

Мандарины на фоне гирлянды. Фото: Freepik

Также можно оставить один мандарин на следующий год, что станет символом продолжения успеха и удачи в грядущие месяцы. А если вы желаете дополнительно обеспечить удачу в личной жизни, во время празднования можно загадать желание, держа в руках мандарин.

Итак, мандарины — это не только вкусный фрукт на новогоднем столе, но и важный символ удачи и процветания. Если вы хотите, чтобы Новый год принес хорошее, выбирайте 9 или 13 мандаринов, раскладывайте их на столе, украшая праздничную атмосферу. И пусть этот ароматный фрукт станет не только частью вашего праздничного стола, но и помощником в создании гармонии, удачи и благополучия в вашем доме!

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