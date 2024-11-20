Скільки мандаринів повинно бути на новорічному столі, щоб залучити удачу в 2025 році

Мандарини та апельсин. Фото: Freepik

Мандарини — не тільки смачні та ароматні фрукти, а й символ удачі та процвітання. Виявляється, кількість мандаринів на новорічному столі може вплинути на ваші шанси на удачу в наступному році. Дізнайтесь, скільки мандаринів варто приготувати, щоб залучити удачу в дім на 2025 рік!

Новини.LIVE розкажуть, скільки мандаринів повинно бути на новорічному столі в 2025 році, щоб залучити в будинок благополуччя.

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Мандарини — це не тільки смачний і ароматний фрукт, який символізує новорічні свята, але й вважається одним із головних атрибутів, що можуть залучити удачу і благополуччя в новому році. Традиція подавати на новорічний стіл мандарини походить з Китаю, де цей фрукт вважався символом багатства і достатку. Щоб не просто прикрасити святковий стіл, але й привернути удачу в дім, важливо правильно розставити акценти на кількості та розташуванні цього фрукта.

Скільки мандаринів повинно бути на столі

На новорічному столі має бути чітка кількість мандаринів, яка відповідає певним віруванням та традиціям. Згідно з народними прикметами, оптимальна кількість мандаринів на святковому столі — це 13 штук.

Мандарини в тарілці. Фото: Freepik

Ця кількість символізує багатство і щасливі моменти, оскільки число 13 у багатьох культурах вважається "щасливим", попри те, що для деяких воно може бути не зовсім сприятливим. Проте, в контексті новорічних свят, 13 мандаринів асоціюються з благополуччям і достатком.

Крім того, якщо ви хочете, щоб новий рік приніс особливі зміни і нові починання, ви можете поставити на стіл 9 мандаринів. Число 9 вважається числом удачі. І такий жест може допомогти залучити удачу в ваші починання і змінити життя на краще. Мандарини в такій кількості створять атмосферу тепла і позитиву в будинку.

Розташування мандаринів

Що стосується того, як краще розташувати мандарини, важливо, щоб вони були рівно розкладені на столі або в центрі святкового декору. Це символізує гармонію і добробут. Можна розкласти їх по периметру столу, що буде притягувати щастя і захист для кожного члена сім'ї.

Залучення удачі через мандарини

Існує традиція, що мандарини слід обов'язково мати на святковому столі на Новий рік для того, щоб привернути удачу, а також благополуччя та здоров'я. Деякі люди вірять, що, подаючи мандарини на стіл, ви створюєте своєрідний магічний круг, що дозволяє залучити до вашого дому благополуччя. Якщо ви хочете більше удачі в родині, варто кожному члену родини дати по мандарину, щоб символічно подарувати удачу та тепло.

Інші поради для залучення удачі

Окрім того, щоб вірно підібрати кількість мандаринів, можна додати ще кілька магічних елементів для залучення удачі. Наприклад, бажано, щоб під час новорічної ночі кожен із гостей чи членів сім'ї з’їв хоча б один мандарин. Цей фрукт допоможе відкрити шлях до фінансового процвітання та стабільності у новому році.

Мандарини на фоні гірлянди. Фото: Freepik

Також можна залишити один мандарин на наступний рік, що стане символом продовження успіху й удачі в прийдешні місяці. А якщо ви хочете додатково забезпечити удачу в особистому житті, під час святкування можна загадати бажання, тримаючи в руках мандарин.

Отже, мандарини — це не лише смачний фрукт на новорічному столі, а й важливий символ удачі і процвітання. Якщо ви хочете, щоб Новий рік приніс лише хороше, обирайте 9 або 13 мандаринів, розкладайте їх на столі, прикрашаючи святкову атмосферу. І нехай цей ароматний фрукт стане не тільки частиною вашого святкового столу, а й помічником у створенні гармонії, удачі та благополуччя у вашому домі!

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