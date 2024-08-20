Сколько можно хранить куриные яйца в холодильнике — сроки и рекомендации.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Куриные яйца — один из наиболее распространенных и универсальных продуктов, которые используют в кулинарии. Однако правильное хранение яиц важно для того, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить порчу. Вопрос о том, сколько могут храниться куриные яйца в холодильнике, зависит от нескольких факторов, таких как температура, условия хранения и исходное состояние яиц.

Новини.LIVE расскажут про срок хранения свежих яиц в холодильнике.

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Сколько можно хранить куриные яйца в холодильнике

В среднем, куриные яйца могут храниться в холодильнике от 3 до 5 недель. Это связано с тем, что при температуре около 4-7°C (температура большинства домашних холодильников) замедляются процессы, которые могут привести к порче яиц.

На упаковках с яйцами часто указывается срок годности, который обычно составляет 4-5 недель с даты упаковки. Если вы купили яйца ближе к концу этого срока, важно использовать их как можно скорее.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Хотя многие хранят яйца в дверце холодильника, это не лучший вариант. В дверце температура колеблется при каждом открытии, что может сократить срок хранения. Лучше хранить яйца на средней полке холодильника, где температура стабильнее.

Если вы не уверены в свежести яиц, можно провести простой тест. Опустите яйцо в стакан с водой. Свежие яйца будут лежать на дне горизонтально, яйца средней свежести слегка поднимутся одним концом, а старые яйца всплывут. Это происходит из-за увеличения воздушной камеры внутри яйца по мере его старения.

Срок хранения вареных яиц

Вареные яйца имеют более короткий срок хранения, чем сырые. В холодильнике они могут храниться до 1 недели, если их скорлупа не повреждена. Если скорлупа треснула, их нужно употребить в течение нескольких дней. Это связано с тем, что защитная пленка на скорлупе разрушается при варке, что делает яйцо более уязвимым для бактерий.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Дополнительные рекомендации

Не мойте яйца перед хранением. Яйца имеют естественное защитное покрытие, которое помогает им дольше сохранять свежесть. Если вы их помоете, вы удалите это покрытие и увеличите риск порчи.

Соблюдайте температурный режим. Яйца не любят резких изменений температуры. Если вы вынули яйца из холодильника, не оставляйте их долго при комнатной температуре, а затем не кладите обратно.

При правильных условиях свежие куриные яйца могут храниться в холодильнике от 3 до 5 недель. Вареные яйца сохраняются в течение недели. Соблюдение рекомендаций по хранению поможет вам сохранить яйца свежими и безопасными для употребления на максимально возможный срок.

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