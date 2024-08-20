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Скільки можна зберігати курячі яйця в холодильнику

20 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Скільки можна зберігати курячі яйця в холодильнику - терміни та рекомендації.
Курячі яйця. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Курячі яйця — один з найбільш поширених та універсальних продуктів, які використовують у кулінарії. Однак правильне зберігання яєць важливе для того, щоб зберегти їх свіжість і запобігти псуванню. Питання, скільки можуть зберігатися курячі яйця в холодильнику, залежить від кількох факторів, таких як температура, умови зберігання та вихідний стан яєць.

Новини.LIVE розкажуть про термін зберігання свіжих яєць у холодильнику.

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Скільки можна зберігати курячі яйця в холодильнику

У середньому курячі яйця можуть зберігатися в холодильнику від 3 до 5 тижнів. Це пов'язано з тим, що при температурі близько 4-7°C (температура більшості домашніх холодильників) уповільнюються процеси, які можуть призвести до псування яєць. 

На упаковках з яйцями часто вказується термін придатності, який зазвичай становить 4-5 тижнів від дати упаковки. Якщо ви купили яйця ближче до кінця цього терміну, важливо використовувати їх якнайшвидше.

як зберігати яйця
Курячі яйця. Фото: Freepik

Хоча багато хто зберігає яйця в дверцятах холодильника, це не найкращий варіант. У дверцятах температура коливається під час кожного відкриття, що може скоротити термін зберігання. Краще зберігати яйця на середній полиці холодильника, де температура стабільніша.

Якщо ви не впевнені у свіжості яєць, можна провести простий тест. Опустити яйце в склянку з водою. Свіжі яйця лежатимуть на дні горизонтально, яйця середньої свіжості трохи піднімуться одним кінцем, а старі яйця спливуть. Це відбувається через збільшення повітряної камери всередині яйця в міру його старіння.

Термін зберігання варених яєць

Варені яйця мають коротший термін зберігання, ніж сирі. У холодильнику вони можуть зберігатися до 1 тижня, якщо їхня шкаралупа не пошкоджена. Якщо шкаралупа тріснула, їх треба вжити протягом кількох днів. Це пов'язано з тим, що захисна плівка на шкаралупі руйнується при варінні, що робить яйце вразливішим для бактерій.

скільки зберігати яйця у холодильнику
Курячі яйця. Фото: Freepik

Додаткові рекомендації

Не мийте яйця перед зберіганням. Яйця мають природне захисне покриття, що допомагає їм довше зберігати свіжість. Якщо ви їх помиєте, ви видалите це покриття та збільшите ризик псування.

Дотримуйтесь температурного режиму. Яйця не люблять різких змін температури. Якщо ви вийняли яйця з холодильника, не залишайте їх довго за кімнатної температури, а потім не кладіть назад.

За правильних умов свіжі курячі яйця можуть зберігатися у холодильнику від 3 до 5 тижнів. Варені яйця зберігаються протягом тижня. Дотримання рекомендацій щодо зберігання допоможе вам зберегти яйця свіжими та безпечними для вживання на максимально можливий термін.

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