Пирожки на завтрак – понадобится стакан кефира и немного муки

Пирожки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт оценят те, кто хочет быстро приготовить вкусное блюдо. Очень удобно приготовить на завтрак, а с добавками можно поэкспериментировать. Такие пирожки получаются очень вкусные и сытные, вся семья их полюбит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо 2 шт.;

соль 1 ч. л.;

сахар 1 ч. л.;

мука 350 г;

разрыхлитель 1 ч. л.;

масло 2 ст.л.;

зеленый лук 1 небольшой пучок;

яйцо вареное 4 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску налить кефир, немного подогреть его в микроволновке. Добавить яйца, соль, сахар, перемешать венчиком до однородности.

Кефир и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, постепенно добавить в кефирную смесь, замешать тесто. Добавить растительное масло, еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Сварить яйца вкрутую, нарезать кубиками. Зеленый лук измельчить, добавить в тесто вместе с яйцами, тщательно перемешать. Разогреть на сковороде растительное масло. Выкладывать тесто ложкой в виде оладий.

Тесто и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки. Выложить готовые пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Вкусные ароматные пирожки на кефире готовы.

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

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