Пирожки на завтрак – понадобится стакан кефира и немного муки

Стакан кефира и 5 минут — такие пирожки никто не пропускает
Этот рецепт оценят те, кто хочет быстро приготовить вкусное блюдо. Очень удобно приготовить на завтрак, а с добавками можно поэкспериментировать. Такие пирожки получаются очень вкусные и сытные, вся семья их полюбит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо 2 шт.;
- соль 1 ч. л.;
- сахар 1 ч. л.;
- мука 350 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- масло 2 ст.л.;
- зеленый лук 1 небольшой пучок;
- яйцо вареное 4 шт.
Способ приготовления
В глубокую миску налить кефир, немного подогреть его в микроволновке. Добавить яйца, соль, сахар, перемешать венчиком до однородности.
Просеять муку с разрыхлителем, постепенно добавить в кефирную смесь, замешать тесто. Добавить растительное масло, еще раз перемешать.
Сварить яйца вкрутую, нарезать кубиками. Зеленый лук измельчить, добавить в тесто вместе с яйцами, тщательно перемешать. Разогреть на сковороде растительное масло. Выкладывать тесто ложкой в виде оладий.
Обжарить на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки. Выложить готовые пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Вкусные ароматные пирожки на кефире готовы.
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