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Стакан кефира и 5 минут — такие пирожки никто не пропускает

26 ноября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирожки на завтрак – понадобится стакан кефира и немного муки
Пирожки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт оценят те, кто хочет быстро приготовить вкусное блюдо. Очень удобно приготовить на завтрак, а с добавками можно поэкспериментировать. Такие пирожки получаются очень вкусные и сытные, вся семья их полюбит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйцо 2 шт.;
  • соль 1 ч. л.;
  • сахар 1 ч. л.;
  • мука 350 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • масло 2 ст.л.;
  • зеленый лук 1 небольшой пучок;
  • яйцо вареное 4 шт.

Способ приготовления

В глубокую миску налить кефир, немного подогреть его в микроволновке. Добавить яйца, соль, сахар, перемешать венчиком до однородности.

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Кефир и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, постепенно добавить в кефирную смесь, замешать тесто. Добавить растительное масло, еще раз перемешать.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Сварить яйца вкрутую, нарезать кубиками. Зеленый лук измельчить, добавить в тесто вместе с яйцами, тщательно перемешать. Разогреть на сковороде растительное масло. Выкладывать тесто ложкой в виде оладий.

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Тесто и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки. Выложить готовые пирожки на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Вкусные ароматные пирожки на кефире готовы.

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Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

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