Пиріжки на сніданок — знадобиться склянка кефіра та трохи борошна

Склянка кефіру і 5 хвилин — такі пиріжки ніхто не пропускає
Цей рецепт оцінять ті, хто хоче швидко приготувати смачну страву. Дуже зручно приготувати на сніданок, а з добавками можна поекспериментувати. Такі пиріжки виходять дуже смачні та ситні, вся сім’я їх полюбить.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце 2 шт.;
- сіль 1 ч. л.;
- цукор 1 ч. л.;
- борошно 350 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- олія 2 ст.л.;
- зелена цибуля 1 невеликий пучок;
- яйце варене 4 шт.
Спосіб приготування
У глибоку миску налити кефір, трохи підігріти його в мікрохвильовій печі. Додати яйця, сіль, цукор, перемішати віночком до однорідності.
Просіяти борошно з розпушувачем, поступово додати до кефірної суміші, замішати тісто. Додати олію, ще раз перемішати.
Зварити яйця круто, нарізати кубиками. Зелену цибулю подрібнити, додати до тіста разом із яйцями, ретельно перемішати. Розігріти на сковороді олію. Викладати тісто ложкою у вигляді оладок.
Обсмажити на невеликому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Викласти готові пиріжки на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Смачні, ароматні пиріжки на кефірі готові.
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