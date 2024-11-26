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Склянка кефіру і 5 хвилин — такі пиріжки ніхто не пропускає

26 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріжки на сніданок — знадобиться склянка кефіра та трохи борошна
Пиріжки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт оцінять ті, хто хоче швидко приготувати смачну страву. Дуже зручно приготувати на сніданок, а з добавками можна поекспериментувати. Такі пиріжки виходять дуже смачні та ситні, вся сім’я їх полюбить.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • яйце 2 шт.;
  • сіль 1 ч. л.;
  • цукор 1 ч. л.;
  • борошно 350 г;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • олія 2 ст.л.;
  • зелена цибуля 1 невеликий пучок;
  • яйце варене 4 шт.

Спосіб приготування 

У глибоку миску налити кефір, трохи підігріти його в мікрохвильовій печі. Додати яйця, сіль, цукор, перемішати віночком до однорідності.

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Кефір та яйце. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем, поступово додати до кефірної суміші, замішати тісто. Додати олію, ще раз перемішати.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Зварити яйця круто, нарізати кубиками. Зелену цибулю подрібнити, додати до тіста разом із яйцями, ретельно перемішати. Розігріти на сковороді олію. Викладати тісто ложкою у вигляді оладок.

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Тісто та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на невеликому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Викласти готові пиріжки на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Смачні, ароматні пиріжки на кефірі готові.

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Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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