Пиріжки на сніданок — знадобиться склянка кефіра та трохи борошна

Пиріжки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт оцінять ті, хто хоче швидко приготувати смачну страву. Дуже зручно приготувати на сніданок, а з добавками можна поекспериментувати. Такі пиріжки виходять дуже смачні та ситні, вся сім’я їх полюбить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце 2 шт.;

сіль 1 ч. л.;

цукор 1 ч. л.;

борошно 350 г;

розпушувач 1 ч. л.;

олія 2 ст.л.;

зелена цибуля 1 невеликий пучок;

яйце варене 4 шт.

Спосіб приготування

У глибоку миску налити кефір, трохи підігріти його в мікрохвильовій печі. Додати яйця, сіль, цукор, перемішати віночком до однорідності.

Кефір та яйце. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем, поступово додати до кефірної суміші, замішати тісто. Додати олію, ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Зварити яйця круто, нарізати кубиками. Зелену цибулю подрібнити, додати до тіста разом із яйцями, ретельно перемішати. Розігріти на сковороді олію. Викладати тісто ложкою у вигляді оладок.

Тісто та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на невеликому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Викласти готові пиріжки на паперові серветки, щоб прибрати зайвий жир. Смачні, ароматні пиріжки на кефірі готові.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

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