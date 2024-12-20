Скумбрия по вкусу, как красная рыба — простой рецепт удивительного маринада

Маринованная скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите удивить родных изысканным блюдом без лишних трат? Этот рецепт скумбрии в особом маринаде превратит обычную рыбу в настоящий кулинарный шедевр, который будет на вкус, как красная рыба.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

2 свежемороженых скумбрии;

2 лука;

250 мл воды;

6 бутонов гвоздики;

1/2 ч. л. черного перца горошком;

1/3 ч. л. душистого молотого перца;

1/2 ч. л. кориандра горошком;

2 ч. л. соли;

0,5 ч. л. сахара;

2 ст. л. подсолнечного масла;

2.5 ст. л. яблочного уксуса.

Способ приготовления

Скумбрию разморозить, порезать на порционные кусочки. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, растительное масло. Кипятить в течение 1 минуты на медленном огне.

Маринад для скумбрии. Фото: smachnenke.com.ua

Когда немного остынет, влить уксус. Лук порезать тонкими полукольцами, перемешать с кусочками рыбы, залить рассолом, маринадом и поставить в холодильник. Попробовать можно через 24 часа.

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