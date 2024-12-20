Скумбрия по вкусу, как красная рыба — простой рецепт удивительного маринада

Скумбрия по вкусу, как красная рыба — секрет в особом маринаде
Хотите удивить родных изысканным блюдом без лишних трат? Этот рецепт скумбрии в особом маринаде превратит обычную рыбу в настоящий кулинарный шедевр, который будет на вкус, как красная рыба.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 2 свежемороженых скумбрии;
- 2 лука;
- 250 мл воды;
- 6 бутонов гвоздики;
- 1/2 ч. л. черного перца горошком;
- 1/3 ч. л. душистого молотого перца;
- 1/2 ч. л. кориандра горошком;
- 2 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. сахара;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 2.5 ст. л. яблочного уксуса.
Способ приготовления
Скумбрию разморозить, порезать на порционные кусочки. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, растительное масло. Кипятить в течение 1 минуты на медленном огне.
Когда немного остынет, влить уксус. Лук порезать тонкими полукольцами, перемешать с кусочками рыбы, залить рассолом, маринадом и поставить в холодильник. Попробовать можно через 24 часа.
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