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Скумбрія на смак, як червона риба — секрет в особливому маринаді

20 грудня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Скумбрія на смак, як червона риба — простий рецепт маринаду, який здивує
Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних вишуканою стравою без зайвих витрат? Цей рецепт скумбрії в особливому маринаді перетворить звичайну рибу на справжній кулінарний шедевр, який смакуватиме, як червона риба.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • 2 свіжоморожені скумбрії;
  • 2 цибулі;
  • 250 мл води;
  • 6 бутонів гвоздики;
  • 1/2 ч. л. чорного перцю горошком;
  • 1/3 ч. л. духмяного перцю меленого;
  • 1/2 ч. л. коріандру горошком;
  • 2 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 2.5 ст. л. яблучного оцту.

Спосіб приготування 

Скумбрію розморозити, нарізати на порційні шматочки. Воду закип’ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип’ятити протягом 1 хвилини на повільному вогні.

рецепт маринаду для скумбрії
Маринад для скумбрії. Фото: smachnenke.com.ua

Коли трохи охолоне, влити оцет. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, перемішати з шматочками риби, залити розсолом, маринадом і поставити у холодильник. Спробувати можна через 24 години. 

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