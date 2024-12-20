Скумбрія на смак, як червона риба — простий рецепт маринаду, який здивує

Маринована скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здивувати рідних вишуканою стравою без зайвих витрат? Цей рецепт скумбрії в особливому маринаді перетворить звичайну рибу на справжній кулінарний шедевр, який смакуватиме, як червона риба.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

2 свіжоморожені скумбрії;

2 цибулі;

250 мл води;

6 бутонів гвоздики;

1/2 ч. л. чорного перцю горошком;

1/3 ч. л. духмяного перцю меленого;

1/2 ч. л. коріандру горошком;

2 ч. л. солі;

0,5 ч. л. цукру;

2 ст. л. соняшникової олії;

2.5 ст. л. яблучного оцту.

Спосіб приготування

Скумбрію розморозити, нарізати на порційні шматочки. Воду закип’ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип’ятити протягом 1 хвилини на повільному вогні.

Маринад для скумбрії. Фото: smachnenke.com.ua

Коли трохи охолоне, влити оцет. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, перемішати з шматочками риби, залити розсолом, маринадом і поставити у холодильник. Спробувати можна через 24 години.

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