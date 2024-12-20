Скумбрія на смак, як червона риба — простий рецепт маринаду, який здивує

Скумбрія на смак, як червона риба — секрет в особливому маринаді
Хочете здивувати рідних вишуканою стравою без зайвих витрат? Цей рецепт скумбрії в особливому маринаді перетворить звичайну рибу на справжній кулінарний шедевр, який смакуватиме, як червона риба.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- 2 свіжоморожені скумбрії;
- 2 цибулі;
- 250 мл води;
- 6 бутонів гвоздики;
- 1/2 ч. л. чорного перцю горошком;
- 1/3 ч. л. духмяного перцю меленого;
- 1/2 ч. л. коріандру горошком;
- 2 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. цукру;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 2.5 ст. л. яблучного оцту.
Спосіб приготування
Скумбрію розморозити, нарізати на порційні шматочки. Воду закип’ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип’ятити протягом 1 хвилини на повільному вогні.
Коли трохи охолоне, влити оцет. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, перемішати з шматочками риби, залити розсолом, маринадом і поставити у холодильник. Спробувати можна через 24 години.
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