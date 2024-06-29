Как приготовить сливы на зиму – пошаговый рецепт, без консервации

Слива на зиму самым простым способом за пять минут — рецепт за копейки, без консервации
29 июня 2024 13:47
Сливы на зиму. Фото: Freepik
Как заготовить сливу на зиму за 5 минут. Это самый простой и быстрый способ.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Живите вкусно.
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Вам понадобится:
- слива;
- сахар.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть сливы и удалить косточки. Засыпать сахаром, количество которого выбирайте по своему вкусу.
Дальше нужно все перебить блендером.
Эту массу разливаем в пакеты или контейнеры. Кладем в морозильную камеру для хранения.
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