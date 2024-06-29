Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Слива на зиму самым простым способом за пять минут — рецепт за копейки, без консервации arrow

Слива на зиму самым простым способом за пять минут — рецепт за копейки, без консервации

29 июня 2024 13:47
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк
Как приготовить сливы на зиму – пошаговый рецепт, без консервации
Сливы на зиму. Фото: Freepik
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Александр Костюк

Как заготовить сливу на зиму за 5 минут. Это самый простой и быстрый способ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Живите вкусно.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • слива;
  • сахар.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть сливы и удалить косточки. Засыпать сахаром, количество которого выбирайте по своему вкусу.

null
Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Дальше нужно все перебить блендером.

null
Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Эту массу разливаем в пакеты или контейнеры. Кладем в морозильную камеру для хранения.

null
Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Еще мы рассказывали о старом рецепте густого вишневого варенья из нетемнеющей вишни.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом клубники в собственном соке — клубничный сироп на зиму.

рецепты
лайфхаки
варенье
заготовка на зиму
слива

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны