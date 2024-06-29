Как приготовить сливы на зиму – пошаговый рецепт, без консервации

Сливы на зиму. Фото: Freepik

Как заготовить сливу на зиму за 5 минут. Это самый простой и быстрый способ.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Живите вкусно.

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Вам понадобится:

слива;

сахар.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть сливы и удалить косточки. Засыпать сахаром, количество которого выбирайте по своему вкусу.

Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Дальше нужно все перебить блендером.

Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Эту массу разливаем в пакеты или контейнеры. Кладем в морозильную камеру для хранения.

Сливы и сахар. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

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