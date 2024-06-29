Як приготувати сливи на зиму — покроковий рецепт, без консервації

Слива на зиму найпростішим способом за п'ять хвилин — рецепт за копійки, без консервації
29 червня 2024 13:47
Сливи на зиму. Фото: Freepik
Як заготовити сливу на зиму за 5 хвилин. Це найпростіший і найшвидший спосіб.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Живите вкусно.
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Вам знадобиться:
- слива;
- цукор.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити сливи та видалити кісточки. Засипати цукром, кількість якого обирайте за власним смаком.
Далі потрібно все перебити блендером.
Цю массу розливаємо в пакети чи контейнери. Кладемо в морозильну камеру для зберігання.
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