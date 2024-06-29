Як приготувати сливи на зиму — покроковий рецепт, без консервації

Сливи на зиму. Фото: Freepik

Як заготовити сливу на зиму за 5 хвилин. Це найпростіший і найшвидший спосіб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Живите вкусно.

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Вам знадобиться:

слива;

цукор.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити сливи та видалити кісточки. Засипати цукром, кількість якого обирайте за власним смаком.

Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Далі потрібно все перебити блендером.

Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Цю массу розливаємо в пакети чи контейнери. Кладемо в морозильну камеру для зберігання.

Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

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