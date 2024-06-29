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Слива на зиму найпростішим способом за п'ять хвилин — рецепт за копійки, без консервації

29 червня 2024 13:47
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк
Як приготувати сливи на зиму — покроковий рецепт, без консервації
Сливи на зиму. Фото: Freepik
501399f2-12f4-4be1-bd4a-d66c9168a900 - Олександр Костюк

Як заготовити сливу на зиму за 5 хвилин. Це найпростіший і найшвидший спосіб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Живите вкусно

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Вам знадобиться: 

  • слива;
  • цукор. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити сливи та видалити кісточки. Засипати цукром, кількість якого обирайте за власним смаком.  

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Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Далі потрібно все перебити блендером. 

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Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Цю массу розливаємо в пакети чи контейнери. Кладемо в морозильну камеру для зберігання. 

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Сливи та цукор. Фото: YouTube @user-hu5fi6ww4j

Ще ми розповідали про старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також рекомендуємо ознайомитися з рецептом полуниці у власному соку — полуничний сироп на зиму.

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