Аджика из помидоров и перца на зиму – пошаговый карпатский рецепт

Вкусная аджика из помидоров и перца на зиму — карпатский рецепт
В этом рецепте вы узнаете, как сделать насыщенную, пикантную аджику из помидоров и перца, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальную заготовку, которая сохранит вкус лета.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- помидоры 5 кг;
- болгарский перец 1 кг;
- лук 1 кг;
- морковь 1 кг;
- яблоки кислые 1 кг;
- чеснок 300 г;
- перец острый 3 4 шт;
- соль 120 г;
- сахар 200 г;
- масло 300 мл;
- уксус 30 мл.
Способ приготовления
Помидоры порезать и пропустить через мясорубку. Затем перемолоть морковь.
Перемолоть лук и перец. Также нужно перемолоть яблоки без кожуры, они должны быть с кислым вкусом. Овощи перемешать, ставим на огонь.
Варить овощи в течение 1,5 часов. Затем добавить сахар, соль и подсолнечное масло. Варить еще 30 минут, периодически помешивать.
Перемолоть чеснок и острый перец. Добавить к аджике за 15 минут до готовности аджики. В конце добавить уксус и варить еще 5 минут.
Разливаем аджику в стерилизованные банки и закрываем.
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