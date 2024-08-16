Аджика из помидоров и перца на зиму – пошаговый карпатский рецепт

Аджика из помидоров. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

В этом рецепте вы узнаете, как сделать насыщенную, пикантную аджику из помидоров и перца, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальную заготовку, которая сохранит вкус лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

помидоры 5 кг;

болгарский перец 1 кг;

лук 1 кг;

морковь 1 кг;

яблоки кислые 1 кг;

чеснок 300 г;

перец острый 3 4 шт;

соль 120 г;

сахар 200 г;

масло 300 мл;

уксус 30 мл.

Способ приготовления

Помидоры порезать и пропустить через мясорубку. Затем перемолоть морковь.

Помидоры и перец. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоть лук и перец. Также нужно перемолоть яблоки без кожуры, они должны быть с кислым вкусом. Овощи перемешать, ставим на огонь.

Перец и томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Варить овощи в течение 1,5 часов. Затем добавить сахар, соль и подсолнечное масло. Варить еще 30 минут, периодически помешивать.

Сахар и томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоть чеснок и острый перец. Добавить к аджике за 15 минут до готовности аджики. В конце добавить уксус и варить еще 5 минут.

Головки чеснока. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Разливаем аджику в стерилизованные банки и закрываем.

Аджика в банке. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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