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Вкусная аджика из помидоров и перца на зиму — карпатский рецепт

16 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Аджика из помидоров и перца на зиму – пошаговый карпатский рецепт
Аджика из помидоров. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В этом рецепте вы узнаете, как сделать насыщенную, пикантную аджику из помидоров и перца, которая станет отличным дополнением к любым блюдам. Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальную заготовку, которая сохранит вкус лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • помидоры 5 кг;
  • болгарский перец 1 кг;
  • лук 1 кг;
  • морковь 1 кг;
  • яблоки кислые 1 кг;
  • чеснок 300 г;
  • перец острый 3 4 шт;
  • соль 120 г;
  • сахар 200 г;
  • масло 300 мл;
  • уксус 30 мл.

Способ приготовления

Помидоры порезать и пропустить через мясорубку. Затем перемолоть морковь.

рецепт аджики
Помидоры и перец. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоть лук и перец. Также нужно перемолоть яблоки без кожуры, они должны быть с кислым вкусом. Овощи перемешать, ставим на огонь.

вкусный рецепт аджики
Перец и томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Варить овощи в течение 1,5 часов. Затем добавить сахар, соль и подсолнечное масло. Варить еще 30 минут, периодически помешивать.

вкусный рецепт аджики на зиму
Сахар и томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоть чеснок и острый перец. Добавить к аджике за 15 минут до готовности аджики. В конце добавить уксус и варить еще 5 минут.

вкусный рецепт острой аджики
Головки чеснока. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Разливаем аджику в стерилизованные банки и закрываем.

рецепт острой аджики
Аджика в банке. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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