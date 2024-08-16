Аджика з помідорів і перцю на зиму — покроковий карпатський рецепт

Смачна аджика з помідорів і перцю на зиму — карпатський рецепт
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як зробити насичену, пікантну аджику з помідорів і перцю, яка стане чудовим доповненням до будь-яких страв. Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати ідеальну заготовку, яка збереже смак літа.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- помідори 5 кг;
- перець болгарський 1 кг;
- цибуля 1 кг;
- морква 1 кг;
- яблука кислі 1 кг;
- часник 300 г;
- перець гострий 3 4 шт;
- сіль 120 г;
- цукор 200 г;
- олія 300 мл;
- оцет 30 мл.
Спосіб приготування
Помідори нарізати та пропустити через м'ясорубку. Потім перемолоти моркву.
Перемолоти цибулю та солодкий перець. Також потрібно перемолоти яблука без шкірки, вони повинні бути з кислим смаком. Овочі перемішати, ставимо на вогонь.
Варити овочі протягом 1,5 години. Потім додати цукор, сіль та соняшникову олію. Варити ще 30 хвилин, періодично помішувати.
Перемолоти часник та гострий перець. Додати до аджики за 15 хвилин до готовності аджики. В кінці додати оцет та варити ще 5 хвилин.
Розливаємо аджику в стерилізовані банки та закриваємо.
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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
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