Аджика з помідорів і перцю на зиму — покроковий карпатський рецепт

Аджика з помідорів. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як зробити насичену, пікантну аджику з помідорів і перцю, яка стане чудовим доповненням до будь-яких страв. Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати ідеальну заготовку, яка збереже смак літа.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

помідори 5 кг;

перець болгарський 1 кг;

цибуля 1 кг;

морква 1 кг;

яблука кислі 1 кг;

часник 300 г;

перець гострий 3 4 шт;

сіль 120 г;

цукор 200 г;

олія 300 мл;

оцет 30 мл.

Спосіб приготування

Помідори нарізати та пропустити через м'ясорубку. Потім перемолоти моркву.

Помідори та перець. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоти цибулю та солодкий перець. Також потрібно перемолоти яблука без шкірки, вони повинні бути з кислим смаком. Овочі перемішати, ставимо на вогонь.

Перець та томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Варити овочі протягом 1,5 години. Потім додати цукор, сіль та соняшникову олію. Варити ще 30 хвилин, періодично помішувати.

Сахар и томат. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Перемолоти часник та гострий перець. Додати до аджики за 15 хвилин до готовності аджики. В кінці додати оцет та варити ще 5 хвилин.

Головки часника. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Розливаємо аджику в стерилізовані банки та закриваємо.

Аджика в банці. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.