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Вкусное бюджетное блюдо без мяса — луковые котлеты

18 апреля 2024 15:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетные луковые котлеты, которые вкуснее мясных — рецепт с фото
Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт пригодится, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью. Вы удивитесь, но на вкус они получаются, как мясные

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс

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Вам понадобится: 

  • 2 большие луковицы;
  • пучок зелени укропа;
  • 1 яйцо;
  • 2 зубца чеснока;
  • 50 г. манки;
  • хмели-сунели;
  • куркума (по желанию);
  •  ½ ч.л. сванской соли (или столько же обычной)
  • 1 ст.л. соевого соуса;
  • 100 мл. теплой воды или 1 ст.л. лимонного сока.

Способ приготовления 

Для этих котлет понадобится лук, яйца, манка и зелень. Лук нужно мелко порезать. Добавить куриное яйцо, нарезанный укроп и чеснок.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем добавить специи хмели-сунели, куркуму и соль. Все тщательно перемешать и добавить манку. Еще раз перемешать и оставить на 30 минут.

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Лук, яйцо и зелень. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Из этой массы делаем котлеты. Жарим с обеих сторон до золотой корочки.

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Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при переворачивании. В конце добавить соевый соус.

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Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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