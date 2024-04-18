Бюджетные луковые котлеты, которые вкуснее мясных — рецепт с фото

Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такой рецепт пригодится, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью. Вы удивитесь, но на вкус они получаются, как мясные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

2 большие луковицы;

пучок зелени укропа;

1 яйцо;

2 зубца чеснока;

50 г. манки;

хмели-сунели;

куркума (по желанию);

½ ч.л. сванской соли (или столько же обычной)

1 ст.л. соевого соуса;

100 мл. теплой воды или 1 ст.л. лимонного сока.

Способ приготовления

Для этих котлет понадобится лук, яйца, манка и зелень. Лук нужно мелко порезать. Добавить куриное яйцо, нарезанный укроп и чеснок.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Затем добавить специи хмели-сунели, куркуму и соль. Все тщательно перемешать и добавить манку. Еще раз перемешать и оставить на 30 минут.

Лук, яйцо и зелень. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Из этой массы делаем котлеты. Жарим с обеих сторон до золотой корочки.

Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при переворачивании. В конце добавить соевый соус.

Луковые котлеты. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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