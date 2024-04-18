Бюджетные луковые котлеты, которые вкуснее мясных — рецепт с фото

Вкусное бюджетное блюдо без мяса — луковые котлеты
Такой рецепт пригодится, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью. Вы удивитесь, но на вкус они получаются, как мясные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.
Вам понадобится:
- 2 большие луковицы;
- пучок зелени укропа;
- 1 яйцо;
- 2 зубца чеснока;
- 50 г. манки;
- хмели-сунели;
- куркума (по желанию);
- ½ ч.л. сванской соли (или столько же обычной)
- 1 ст.л. соевого соуса;
- 100 мл. теплой воды или 1 ст.л. лимонного сока.
Способ приготовления
Для этих котлет понадобится лук, яйца, манка и зелень. Лук нужно мелко порезать. Добавить куриное яйцо, нарезанный укроп и чеснок.
Затем добавить специи хмели-сунели, куркуму и соль. Все тщательно перемешать и добавить манку. Еще раз перемешать и оставить на 30 минут.
Из этой массы делаем котлеты. Жарим с обеих сторон до золотой корочки.
Такие котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при переворачивании. В конце добавить соевый соус.
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