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Смачна бюджетна страва без м'яса — цибулеві котлети

18 квітня 2024 15:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетні цибульні котлети, які смачніші за м'ясні — рецепт з фото
Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт стане в нагоді, коли потрібно швидко і смачно нагодувати всю родину. Ви здивуєтеся, але на смак вони виходять як м'ясні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс.

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Вам знадобиться:

  • 2 великі цибулини;
  • пучок зелені кропу;
  • 1 яйце;
  • 2 зубці часнику;
  • 50 г манки;
  • хмелі-сунелі;
  • куркума (за бажанням);
  • ½ ч.л. сванської солі (або стільки ж звичайної)
  • 1 ст. соєвого соусу;
  • 100мл. теплої води або 1 ст. лимонного соку.

Спосіб приготування

Для цих котлет знадобиться цибуля, яйця, манка та зелень. Цибулю потрібно дрібно порізати. Додати куряче яйце, нарізаний кріп та часник.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім додати спеції хмелі-сунелі, куркуму та сіль. Все ретельно перемішати та додати манку. Ще раз перемішати та залишити на 30 хвилин.

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Цибуля, яйце та зелень. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

З цієї маси робимо котлети. Смажимо з обох боків до золотої скоринки.

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Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такі котлети добре тримають форму і не розвалюються під час перевертання. Наприкінці додати соєвий соус.

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Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

їжа
лайфхаки
цибуля
рецепт
котлети

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