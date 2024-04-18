Бюджетні цибульні котлети, які смачніші за м'ясні — рецепт з фото

Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такий рецепт стане в нагоді, коли потрібно швидко і смачно нагодувати всю родину. Ви здивуєтеся, але на смак вони виходять як м'ясні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс.

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Вам знадобиться:

2 великі цибулини;

пучок зелені кропу;

1 яйце;

2 зубці часнику;

50 г манки;

хмелі-сунелі;

куркума (за бажанням);

½ ч.л. сванської солі (або стільки ж звичайної)

1 ст. соєвого соусу;

100мл. теплої води або 1 ст. лимонного соку.

Спосіб приготування

Для цих котлет знадобиться цибуля, яйця, манка та зелень. Цибулю потрібно дрібно порізати. Додати куряче яйце, нарізаний кріп та часник.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Потім додати спеції хмелі-сунелі, куркуму та сіль. Все ретельно перемішати та додати манку. Ще раз перемішати та залишити на 30 хвилин.

Цибуля, яйце та зелень. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

З цієї маси робимо котлети. Смажимо з обох боків до золотої скоринки.

Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Такі котлети добре тримають форму і не розвалюються під час перевертання. Наприкінці додати соєвий соус.

Цибулеві котлети. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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