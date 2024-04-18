Бюджетні цибульні котлети, які смачніші за м'ясні — рецепт з фото

Смачна бюджетна страва без м'яса — цибулеві котлети
Такий рецепт стане в нагоді, коли потрібно швидко і смачно нагодувати всю родину. Ви здивуєтеся, але на смак вони виходять як м'ясні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс.
Вам знадобиться:
- 2 великі цибулини;
- пучок зелені кропу;
- 1 яйце;
- 2 зубці часнику;
- 50 г манки;
- хмелі-сунелі;
- куркума (за бажанням);
- ½ ч.л. сванської солі (або стільки ж звичайної)
- 1 ст. соєвого соусу;
- 100мл. теплої води або 1 ст. лимонного соку.
Спосіб приготування
Для цих котлет знадобиться цибуля, яйця, манка та зелень. Цибулю потрібно дрібно порізати. Додати куряче яйце, нарізаний кріп та часник.
Потім додати спеції хмелі-сунелі, куркуму та сіль. Все ретельно перемішати та додати манку. Ще раз перемішати та залишити на 30 хвилин.
З цієї маси робимо котлети. Смажимо з обох боків до золотої скоринки.
Такі котлети добре тримають форму і не розвалюються під час перевертання. Наприкінці додати соєвий соус.
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