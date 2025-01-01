Вкусная домашняя солянка – идеальное блюдо после новогодних праздников

Домашняя солянка Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

После новогодних праздников холодильник часто переполнен остатками блюд и продуктов. Прекрасное решение — сварить ароматную домашнюю солянку. Это сытное и вкусное блюдо поможет использовать все лишнее и подарит новый вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

Читайте также:

Вам понадобится:

нежирное мясо (например, говядина или курятина) — 300 г;

копчености (колбаса, ребра, ветчина) — 300 г;

огурцы маринованные — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

масло — 2 ст. л.;

оливки без косточек — 1 банка;

специи (соль, перец, лавровый лист) — по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю налить 2,5л воды. Добавьте кусок нежирного мяса, посолите и варите на среднем огне 40–50 минут до готовности. Вынуть мясо из бульона, нарезать небольшими кусочками.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 3–4 минуты.

Мясо и зажарка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 2–3 минуты. Нарезать копчености кубиками или полосками. Добавить их в овощную зажарку. Перемешайте и прогрейте на среднем огне 5 минут.

Приготовление солянки. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

В бульон положить кусочки вареного мяса, добавить зажарку с копченостями. Нарезать маринованные огурцы кубиками и добавить в кастрюлю. Добавить специи по вкусу: соль, перец, лавровый лист. Варить на среднем огне 10 минут.

Готовая солянка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Добавить в кастрюлю оливки без косточек (целые или нарезанные). Прогреть солянку еще 5 минут, но не доводить до кипения. Разлить горячую солянку по тарелкам. Подавать с лимоном, сметаной и ломтиком свежего хлеба.

Раньше мы писали, сколько нужно варить чечевицу — простой рецепт приготовления.

Также советуем ознакомиться с рецептом хумуса из чечевицы — вкусное и полезное блюдо, повышающее гемоглобин.

Еще мы писали о крем-супе из чечевицы, который захочется приготовить еще раз — удивит даже гурманов.

Обратит внимание на постный рецепт вкуснейшего блюда — котлеты из чечевицы.