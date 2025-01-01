Вкусная домашняя солянка – идеальное блюдо после новогодних праздников

Вкусная домашняя солянка — что приготовить после Нового года
После новогодних праздников холодильник часто переполнен остатками блюд и продуктов. Прекрасное решение — сварить ароматную домашнюю солянку. Это сытное и вкусное блюдо поможет использовать все лишнее и подарит новый вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- нежирное мясо (например, говядина или курятина) — 300 г;
- копчености (колбаса, ребра, ветчина) — 300 г;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- оливки без косточек — 1 банка;
- специи (соль, перец, лавровый лист) — по вкусу.
Способ приготовления
В кастрюлю налить 2,5л воды. Добавьте кусок нежирного мяса, посолите и варите на среднем огне 40–50 минут до готовности. Вынуть мясо из бульона, нарезать небольшими кусочками.
Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 3–4 минуты.
Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 2–3 минуты. Нарезать копчености кубиками или полосками. Добавить их в овощную зажарку. Перемешайте и прогрейте на среднем огне 5 минут.
В бульон положить кусочки вареного мяса, добавить зажарку с копченостями. Нарезать маринованные огурцы кубиками и добавить в кастрюлю. Добавить специи по вкусу: соль, перец, лавровый лист. Варить на среднем огне 10 минут.
Добавить в кастрюлю оливки без косточек (целые или нарезанные). Прогреть солянку еще 5 минут, но не доводить до кипения. Разлить горячую солянку по тарелкам. Подавать с лимоном, сметаной и ломтиком свежего хлеба.
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