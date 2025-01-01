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Вкусная домашняя солянка — что приготовить после Нового года

1 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Вкусная домашняя солянка – идеальное блюдо после новогодних праздников
Домашняя солянка Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit
Марина Евтягина - Редактор

После новогодних праздников холодильник часто переполнен остатками блюд и продуктов. Прекрасное решение — сварить ароматную домашнюю солянку. Это сытное и вкусное блюдо поможет использовать все лишнее и подарит новый вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • нежирное мясо (например, говядина или курятина) — 300 г;
  • копчености (колбаса, ребра, ветчина) — 300 г;
  • огурцы маринованные — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • оливки без косточек — 1 банка;
  • специи (соль, перец, лавровый лист) — по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю налить 2,5л воды. Добавьте кусок нежирного мяса, посолите и варите на среднем огне 40–50 минут до готовности. Вынуть мясо из бульона, нарезать небольшими кусочками.

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Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 3–4 минуты.

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Мясо и зажарка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Добавить томатную пасту, перемешать и тушить еще 2–3 минуты. Нарезать копчености кубиками или полосками. Добавить их в овощную зажарку. Перемешайте и прогрейте на среднем огне 5 минут.

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Приготовление солянки. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

В бульон положить кусочки вареного мяса, добавить зажарку с копченостями. Нарезать маринованные огурцы кубиками и добавить в кастрюлю. Добавить специи по вкусу: соль, перец, лавровый лист. Варить на среднем огне 10 минут.

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Готовая солянка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Добавить в кастрюлю оливки без косточек (целые или нарезанные). Прогреть солянку еще 5 минут, но не доводить до кипения. Разлить горячую солянку по тарелкам. Подавать с лимоном, сметаной и ломтиком свежего хлеба.

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