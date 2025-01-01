Смачна домашня солянка — ідеальна страва після новорічних свят

Смачна домашня солянка — що приготувати після Нового року
Після новорічних свят холодильник часто переповнений залишками страв і продуктів. Чудове рішення — зварити ароматну домашню солянку. Ця ситна та смачна страва допоможе використати все зайве та подарує новий смаковий досвід.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- нежирне м’ясо (наприклад, яловичина або курятина) — 300 г;
- копченості (ковбаса, ребра, шинка) — 300 г;
- огірки мариновані — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- оливки без кісток — 1 банка;
- спеції (сіль, перець, лавровий лист) — на смак.
Спосіб приготування
У каструлю налити 2,5 л води. Додати шматок нежирного м’яса, посолити та варити на середньому вогні 40–50 хвилин до готовності. Вийняти м’ясо з бульйону, нарізати невеликими шматочками.
Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву і тушкувати 3–4 хвилини.
Додати томатну пасту, перемішати й тушкувати ще 2–3 хвилини. Нарізати копченості кубиками або смужками. Додати їх до овочевої засмажки. Перемішати та прогріти на середньому вогні 5 хвилин.
У бульйон покласти шматочки вареного м’яса, додати засмажку з копченостями. Нарізати мариновані огірки кубиками і додати до каструлі. Додати спеції на смак: сіль, перець, лавровий лист. Варити на середньому вогні 10 хвилин.
Додати до каструлі оливки без кісточок (цілі або нарізані). Прогріти солянку ще 5 хвилин, але не доводити до кипіння. Розлити гарячу солянку по тарілках. Подавати з лимоном, сметаною та шматочком свіжого хліба.
Раніше ми писали, скільки потрібно варити сочевицю — простий рецепт приготування.
Також радимо ознайомитися з рецептом хумуса із сочевиці — смачна та корисна страва, яка підвищує гемоглобін.
Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.
Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.
Читайте Новини.LIVE!