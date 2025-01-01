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Смачна домашня солянка — що приготувати після Нового року

1 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Смачна домашня солянка — ідеальна страва після новорічних свят
Домашня солянка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit
Марина Євтягіна - Редактор

Після новорічних свят холодильник часто переповнений залишками страв і продуктів. Чудове рішення — зварити ароматну домашню солянку. Ця ситна та смачна страва допоможе використати все зайве та подарує новий смаковий досвід.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • нежирне м’ясо (наприклад, яловичина або курятина) — 300 г;
  • копченості (ковбаса, ребра, шинка) — 300 г;
  • огірки мариновані — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • оливки без кісток — 1 банка;
  • спеції (сіль, перець, лавровий лист) — на смак.

Спосіб приготування

У каструлю налити 2,5 л води. Додати шматок нежирного м’яса, посолити та варити на середньому вогні 40–50 хвилин до готовності. Вийняти м’ясо з бульйону, нарізати невеликими шматочками.

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Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву і тушкувати 3–4 хвилини.

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М’ясо та засмажка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Додати томатну пасту, перемішати й тушкувати ще 2–3 хвилини. Нарізати копченості кубиками або смужками. Додати їх до овочевої засмажки. Перемішати та прогріти на середньому вогні 5 хвилин.

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Приготування солянки. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

У бульйон покласти шматочки вареного м’яса, додати засмажку з копченостями. Нарізати мариновані огірки кубиками і додати до каструлі. Додати спеції на смак: сіль, перець, лавровий лист. Варити на середньому вогні 10 хвилин.

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Готова солянка. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Додати до каструлі оливки без кісточок (цілі або нарізані). Прогріти солянку ще 5 хвилин, але не доводити до кипіння. Розлити гарячу солянку по тарілках. Подавати з лимоном, сметаною та шматочком свіжого хліба. 

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