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Вкусный картофель в мультиварке — самый простой рецепт

17 апреля 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить картофель в мультиварке?
Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень вкусный картофель. Он готовится в мультиварке, минимум хлопот. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галина с мультиварками.

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Вам понадобится:

  • 10-15 картофелин;
  • соль, перец по вкусу;
  • 2 чайные ложки сухой смеси среднеземноморских или итальянских трав;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • 1-2 зубка чеснока, 1 лавровая листва;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 стакан воды.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель и добавить соль и чёрный перец. Также можно добавить специи по собственному вкусу.

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Картофель со специями. Фото: YouTube @GalynaMultia

Нарезать лук, натереть морковь и добавить к картофелю. Добавить масло и тщательно перемешать.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @GalynaMultia

Картошку высыпать в мультиварку, добавить стакан воды и выбрать режим тушения, готовить в течение 45 минут.

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Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia

Такой картофель будет хорошим гарниром к любому блюду.

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Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящей картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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