Как приготовить картофель в мультиварке?

Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia

По этому рецепту получается очень вкусный картофель. Он готовится в мультиварке, минимум хлопот. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галина с мультиварками.

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Вам понадобится:

10-15 картофелин;

соль, перец по вкусу;

2 чайные ложки сухой смеси среднеземноморских или итальянских трав;

щепотка молотого мускатного ореха;

1-2 зубка чеснока, 1 лавровая листва;

1 морковь;

1 лук;

2 столовые ложки растительного масла;

1 стакан воды.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель и добавить соль и чёрный перец. Также можно добавить специи по собственному вкусу.

Картофель со специями. Фото: YouTube @GalynaMultia

Нарезать лук, натереть морковь и добавить к картофелю. Добавить масло и тщательно перемешать.

Лук и морковь. Фото: YouTube @GalynaMultia

Картошку высыпать в мультиварку, добавить стакан воды и выбрать режим тушения, готовить в течение 45 минут.

Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia

Такой картофель будет хорошим гарниром к любому блюду.

Картофель в мультиварке. Фото: YouTube @GalynaMultia

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