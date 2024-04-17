Как приготовить картофель в мультиварке?

Вкусный картофель в мультиварке — самый простой рецепт
По этому рецепту получается очень вкусный картофель. Он готовится в мультиварке, минимум хлопот. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Галина с мультиварками.
Вам понадобится:
- 10-15 картофелин;
- соль, перец по вкусу;
- 2 чайные ложки сухой смеси среднеземноморских или итальянских трав;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- 1-2 зубка чеснока, 1 лавровая листва;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 стакан воды.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель и добавить соль и чёрный перец. Также можно добавить специи по собственному вкусу.
Нарезать лук, натереть морковь и добавить к картофелю. Добавить масло и тщательно перемешать.
Картошку высыпать в мультиварку, добавить стакан воды и выбрать режим тушения, готовить в течение 45 минут.
Такой картофель будет хорошим гарниром к любому блюду.
Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящей картофеля по-крестьянски.
Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.
Читайте Новини.LIVE!