Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці — покровий рецепт

Смачна картопля у мультиварці — найпростіший рецепт
За цим рецептом виходить дуже смачна картопля. Вона готується у мультиварці, мінімум клопоту. Спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Галина з мультиварками.
Вам знадобиться:
- 10-15 картоплин;
- сіль, перець за смаком;
- 2 чайні ложки сухої суміши середньоземноморських або італійських трав;
- дрібка меленого мускатного горіху;
- 1-2 зубки часнику, 1 лаврове листя;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 2 столові ложки рослинної олії;
- 1 склянка води.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю та додати сіль і чорний перець. Також можна додати спеції за власним смаком.
Нарізати цибулю, натерти моркву та додати до картоплі. Додати рослинну олію та ретельно перемішати.
Картоплю висипати в мультиварку, додати склянку води та обрати режим тушкування, готувати протягом 45 хвилин.
Така картопля буде гарним гарніром до будь-якої страви.
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