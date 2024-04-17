Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці — покровий рецепт

Картопля у мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia

За цим рецептом виходить дуже смачна картопля. Вона готується у мультиварці, мінімум клопоту. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галина з мультиварками.

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Вам знадобиться:

10-15 картоплин;

сіль, перець за смаком;

2 чайні ложки сухої суміши середньоземноморських або італійських трав;

дрібка меленого мускатного горіху;

1-2 зубки часнику, 1 лаврове листя;

1 морква;

1 цибуля;

2 столові ложки рослинної олії;

1 склянка води.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю та додати сіль і чорний перець. Також можна додати спеції за власним смаком.

Картопля зі спеціями. Фото: YouTube @GalynaMultia

Нарізати цибулю, натерти моркву та додати до картоплі. Додати рослинну олію та ретельно перемішати.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @GalynaMultia

Картоплю висипати в мультиварку, додати склянку води та обрати режим тушкування, готувати протягом 45 хвилин.

Картопля в мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia

Така картопля буде гарним гарніром до будь-якої страви.

Картопля в мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia

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