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Смачна картопля у мультиварці — найпростіший рецепт

17 квітня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці — покровий рецепт
Картопля у мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить дуже смачна картопля. Вона готується у мультиварці, мінімум клопоту. Спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галина з мультиварками

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Вам знадобиться: 

  • 10-15 картоплин;
  • сіль, перець за смаком;
  • 2 чайні ложки сухої суміши середньоземноморських або італійських трав;
  • дрібка меленого мускатного горіху;
  • 1-2 зубки часнику, 1 лаврове листя;
  • 1 морква; 
  • 1 цибуля;
  • 2 столові ложки рослинної олії;
  • 1 склянка води.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю та додати сіль і чорний перець. Також можна додати спеції за власним смаком. 

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Картопля зі спеціями. Фото: YouTube @GalynaMultia

Нарізати цибулю, натерти моркву та додати до картоплі. Додати рослинну олію та ретельно перемішати. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @GalynaMultia

Картоплю висипати в мультиварку, додати склянку води та обрати режим тушкування, готувати протягом 45 хвилин. 

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Картопля в мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia

Така картопля буде гарним гарніром до будь-якої страви. 

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Картопля в мультиварці. Фото: YouTube @GalynaMultia

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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