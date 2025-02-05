Пицца Валентинка на 14 февраля — нежный белый соус и дрожжевое тесто

Вкусная пицца "Валентинка" — белый соус и дрожжевое тесто
Хотите удивить любимого человека на 14 февраля? Приготовьте домашнюю пиццу "Валентинка"! Нежное дрожжевое тесто, сливочный белый соус и аппетитная начинка сделают ваш вечер по-настоящему особенным. Пицца в форме сердца — идеальный способ выразить свои чувства.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Для теста (на 2 пиццы, выход 550-600 г):
- мука — 350-400 г;
- вода теплая — 200 мл.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л. (или 21 г свежих);
- соль — 1 ч. л. (без горки);
- сахар — 1 ч. л. (с горкой);
- масло растительное — 30 мл.
Для соуса:
- молоко — 150 мл.;
- масло сливочное — 30 г;
- мука — 25 г (1 ст. л.);
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- перец черный — по вкусу.
Для начинки (первая пицца):
- сыр твердый — 30 г;
- моцарелла — 60 г;
- креветки — 9-10 шт.;
- кальмар — 1 шт.
Вторая пицца:
- сыр твердый — 30 г;
- моцарелла — 60 г;
- колбаса — 50 г;
- шампиньоны — 1-2 шт.;
- помидор — 0,5 шт.;
- маслины — 7 шт.
Способ приготовления
Для опары смешать теплую воду с дрожжами, сахаром и 1 ст. л. муки. Оставить на 10-15 минут, пока сверху не появится пенка. Добавить соль, масло, частями просеять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымешивать 5-7 минут. Выложить в смазанную маслом миску, накрыть и оставить в теплом месте на 1 час.
Для соуса обжарить муку на сливочном масле 3-4 минуты. Влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варить до загустения, добавить соль, перец, мелко натертый чеснок и мускатный орех. Переложить в миску и накрыть пленкой в контакте.
Натереть или нарезать сыр и моцареллу. Для первой пиццы нарезать кальмары колечками, очистить креветки. Для второй пиццы нарезать помидоры, колбасу, грибы и оливки.
Тесто разделить на две части. На пергаменте руками сформировать круглую пиццу или пиццу в форме сердца, при необходимости присыпая мукой. Сформировать бортики.
Тесто слегка смазать растительным маслом, чтобы оно не размокало от соуса и начинки. Смазать соусом, выложить творог, начинку.
Духовку разогреть до максимума (верхний и нижний нагрев). Печь пиццу на самом дне духовки 7 минут. Если есть верхний гриль и конвекция, можно включить их для лучшего запекания.
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