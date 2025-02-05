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Вкусная пицца "Валентинка" — белый соус и дрожжевое тесто

5 февраля 2025 20:21
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пицца Валентинка на 14 февраля — нежный белый соус и дрожжевое тесто
Пицца "Валентинка". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить любимого человека на 14 февраля? Приготовьте домашнюю пиццу "Валентинка"! Нежное дрожжевое тесто, сливочный белый соус и аппетитная начинка сделают ваш вечер по-настоящему особенным. Пицца в форме сердца — идеальный способ выразить свои чувства. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Для теста (на 2 пиццы, выход 550-600 г):

  • мука — 350-400 г;
  • вода теплая — 200 мл.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л. (или 21 г свежих);
  • соль — 1 ч. л. (без горки);
  • сахар — 1 ч. л. (с горкой);
  • масло растительное — 30 мл.

Для соуса:

  • молоко — 150 мл.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • мука — 25 г (1 ст. л.);
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • мускатный орех — 1 щепотка;
  • перец черный — по вкусу.

Для начинки (первая пицца):

  • сыр твердый — 30 г;
  • моцарелла — 60 г;
  • креветки — 9-10 шт.;
  • кальмар — 1 шт.

Вторая пицца:

  • сыр твердый — 30 г;
  • моцарелла — 60 г;
  • колбаса — 50 г;
  • шампиньоны — 1-2 шт.;
  • помидор — 0,5 шт.;
  • маслины — 7 шт.

Способ приготовления

Для опары смешать теплую воду с дрожжами, сахаром и 1 ст. л. муки. Оставить на 10-15 минут, пока сверху не появится пенка. Добавить соль, масло, частями просеять муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Вымешивать 5-7 минут. Выложить в смазанную маслом миску, накрыть и оставить в теплом месте на 1 час.

тесто для пиццы
Сливочное масло. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для соуса обжарить муку на сливочном масле 3-4 минуты. Влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Варить до загустения, добавить соль, перец, мелко натертый чеснок и мускатный орех. Переложить в миску и накрыть пленкой в ​​контакте.

дрожжевое тесто для пиццы
Тесто для пиццы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть или нарезать сыр и моцареллу. Для первой пиццы нарезать кальмары колечками, очистить креветки. Для второй пиццы нарезать помидоры, колбасу, грибы и оливки. 

рецепт пиццы
Пицца с колбасой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на две части. На пергаменте руками сформировать круглую пиццу или пиццу в форме сердца, при необходимости присыпая мукой. Сформировать бортики.

пицца с рукколой
Пицца с белым соусом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тесто слегка смазать растительным маслом, чтобы оно не размокало от соуса и начинки. Смазать соусом, выложить творог, начинку.

пицца с колбасой
Готовая пицца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Духовку разогреть до максимума (верхний и нижний нагрев). Печь пиццу на самом дне духовки 7 минут. Если есть верхний гриль и конвекция, можно включить их для лучшего запекания.

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