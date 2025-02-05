Піцца Валентинка на 14 лютого — ніжний білий соус і дріжджове тісто

Смачна піца "Валентинка" — білий соус і дріжджове тісто
Хочете здивувати кохану людину на 14 лютого? Приготуйте домашню піцу "Валентинка"! Ніжне дріжджове тісто, вершковий білий соус і апетитна начинка зроблять ваш вечір по-справжньому особливим. Піца у формі серця — ідеальний спосіб висловити свої почуття.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Для тіста (на 2 піци, вихід 550-600 г):
- борошно — 350-400 г;
- вода тепла — 200 мл.;
- дріжджі сухі — 1 ч. л. (або 21 г свіжих);
- сіль — 1 ч. л. (без гірки);
- цукор — 1 ч. л. (з гіркою);
- олія рослинна — 30 мл.
Для соусу:
- молоко — 150 мл.;
- масло вершкове — 30 г;
- борошно — 25 г (1 ст. л.);
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- мускатний горіх — 1 щіпка;
- перець чорний — за смаком.
Для начинки (перша піца):
- сир твердий — 30 г;
- моцарела — 60 г;
- креветки — 9-10 шт.;
- кальмар — 1 шт.
Друга піца:
- сир твердий — 30 г;
- моцарела — 60 г;
- ковбаса — 50 г;
- печериці — 1-2 шт.;
- помідор — 0,5 шт.;
- маслини — 7 шт.
Спосіб приготування
Для опари змішати теплу воду з дріжджами, цукром і 1 ст. л. борошна. Залишити на 10-15 хвилин, поки зверху не з'явиться пінка. Додати сіль, олію, частинами просіяти борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Викласти в змащену олією миску, накрити й залишити в теплому місці на 1 годину.
Для соусу обсмажити борошно на вершковому маслі 3-4 хвилини. Влити молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Варити до загустіння, додати сіль, перець, дрібно натертий часник і мускатний горіх. Перекласти в миску і накрити плівкою в контакті.
Натерти або нарізати сир і моцарелу. Для першої піци нарізати кальмари кільцями, очистити креветки. Для другої піци нарізати помідори, ковбасу, гриби та оливки.
Тісто розділити на дві частини. На пергаменті руками сформувати круглу піцу або піцу у формі серця, за необхідності присипаючи борошном. Сформувати бортики.
Тісто злегка змастити олією, щоб воно не розмокало від соусу і начинки. Змастити соусом, викласти сир, начинку.
Духовку розігріти до максимуму (верхній і нижній нагрів). Пекти піцу на самому дні духовки 7 хвилин. Якщо є верхній гриль і конвекція, можна увімкнути їх для кращого запікання.
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