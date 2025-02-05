Піцца Валентинка на 14 лютого — ніжний білий соус і дріжджове тісто

Піца "Валентинка". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хочете здивувати кохану людину на 14 лютого? Приготуйте домашню піцу "Валентинка"! Ніжне дріжджове тісто, вершковий білий соус і апетитна начинка зроблять ваш вечір по-справжньому особливим. Піца у формі серця — ідеальний спосіб висловити свої почуття.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Для тіста (на 2 піци, вихід 550-600 г):

борошно — 350-400 г;

вода тепла — 200 мл.;

дріжджі сухі — 1 ч. л. (або 21 г свіжих);

сіль — 1 ч. л. (без гірки);

цукор — 1 ч. л. (з гіркою);

олія рослинна — 30 мл.

Для соусу:

молоко — 150 мл.;

масло вершкове — 30 г;

борошно — 25 г (1 ст. л.);

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

мускатний горіх — 1 щіпка;

перець чорний — за смаком.

Для начинки (перша піца):

сир твердий — 30 г;

моцарела — 60 г;

креветки — 9-10 шт.;

кальмар — 1 шт.

Друга піца:

сир твердий — 30 г;

моцарела — 60 г;

ковбаса — 50 г;

печериці — 1-2 шт.;

помідор — 0,5 шт.;

маслини — 7 шт.

Спосіб приготування

Для опари змішати теплу воду з дріжджами, цукром і 1 ст. л. борошна. Залишити на 10-15 хвилин, поки зверху не з'явиться пінка. Додати сіль, олію, частинами просіяти борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Викласти в змащену олією миску, накрити й залишити в теплому місці на 1 годину.

Вершкове масло. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для соусу обсмажити борошно на вершковому маслі 3-4 хвилини. Влити молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Варити до загустіння, додати сіль, перець, дрібно натертий часник і мускатний горіх. Перекласти в миску і накрити плівкою в контакті.

Тісто для піци. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти або нарізати сир і моцарелу. Для першої піци нарізати кальмари кільцями, очистити креветки. Для другої піци нарізати помідори, ковбасу, гриби та оливки.

Піца з ковбасою. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тісто розділити на дві частини. На пергаменті руками сформувати круглу піцу або піцу у формі серця, за необхідності присипаючи борошном. Сформувати бортики.

Піца з білим соусом. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Тісто злегка змастити олією, щоб воно не розмокало від соусу і начинки. Змастити соусом, викласти сир, начинку.

Готова піца. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Духовку розігріти до максимуму (верхній і нижній нагрів). Пекти піцу на самому дні духовки 7 хвилин. Якщо є верхній гриль і конвекція, можна увімкнути їх для кращого запікання.



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