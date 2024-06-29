Как приготовить цветную капусту — пошаговое приготовление

Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкуснейшую цветную капусту.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г цветной капусты;

соль (по вкусу).

Для сырного соуса:

200 мл молока;

10 г муки (1 ч. л. с горкой);

30 г сливочного масла (1,5 ст. л.);

100 г твердого сыра;

1 ч. л. паприки копченой (или обычной);

соль;

петрушка или кинза (для декора).

Способ приготовления

Промойте цветную капусту, разберите на соцветия, выложите в форму, посолите. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 15 минут.

Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте растопленное масло и муку. Добавьте копченую паприку и теплое молоко, перемешайте.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставьте смесь на плиту, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 30-40 секунд, снимите с огня.

Сырный соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к соусу, перемешайте. Поставьте соус снова на плиту, подержите на огне, помешивая, чтобы сыр полностью растопился.

Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведите соус до вкуса солью, снимите с огня.

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