Как приготовить цветную капусту — пошаговое приготовление

Вкусная цветная капуста под сырным соусом за 5 минут
Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкуснейшую цветную капусту.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г цветной капусты;
- соль (по вкусу).
Для сырного соуса:
- 200 мл молока;
- 10 г муки (1 ч. л. с горкой);
- 30 г сливочного масла (1,5 ст. л.);
- 100 г твердого сыра;
- 1 ч. л. паприки копченой (или обычной);
- соль;
- петрушка или кинза (для декора).
Способ приготовления
Промойте цветную капусту, разберите на соцветия, выложите в форму, посолите. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 15 минут.
Смешайте растопленное масло и муку. Добавьте копченую паприку и теплое молоко, перемешайте.
Поставьте смесь на плиту, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 30-40 секунд, снимите с огня.
Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к соусу, перемешайте. Поставьте соус снова на плиту, подержите на огне, помешивая, чтобы сыр полностью растопился.
Доведите соус до вкуса солью, снимите с огня.
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