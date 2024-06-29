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Вкусная цветная капуста под сырным соусом за 5 минут

29 июня 2024 08:30
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Ольга Савчук
Редактор
Как приготовить цветную капусту — пошаговое приготовление
Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить вкуснейшую цветную капусту. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 500 г цветной капусты;
  • соль (по вкусу).

Для сырного соуса:

  • 200 мл молока;
  • 10 г муки (1 ч. л. с горкой);
  • 30 г сливочного масла (1,5 ст. л.);
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 ч. л. паприки копченой (или обычной);
  • соль;
  • петрушка или кинза (для декора).

Способ приготовления 

Промойте цветную капусту, разберите на соцветия, выложите в форму, посолите. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 15 минут.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смешайте растопленное масло и муку. Добавьте копченую паприку и теплое молоко, перемешайте.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставьте смесь на плиту, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 30-40 секунд, снимите с огня. 

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Сырный соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натрите сыр на мелкой терке, добавьте к соусу, перемешайте. Поставьте соус снова на плиту, подержите на огне, помешивая, чтобы сыр полностью растопился. 

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Цветная капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведите соус до вкуса солью, снимите с огня.

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

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рецепты
овощи
лайфхаки
сыр
цветная капуста

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