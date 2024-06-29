Як приготувати цвітну капусту — покрокове приготування

Смачна цвітна капуста під сирним соусом за 5 хвилин
Ви не любите цвітну капусту? Та ви просто готувати її не вмієте. У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати смачну цвітну капусту.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г цвітної капусти;
- сіль за смаком.
Для сирного соусу:
- 200 мл молока;
- 10 г борошна (1 ч. л. з гіркою);
- 30 г вершкового масла (1,5 ст. л.);
- 100 г твердого сиру;
- 1 ч. л. паприки копченої (або звичайної);
- сіль;
- петрушка чи кінза (для декору).
Спосіб приготування
Промийте цвітну капусту, розберіть на суцвіття, викладіть у форму, посоліть. Відправте в духовку, розігріту до 190 ºС, на 15 хвилин.
Змішайте розтоплену олію та борошно. Додайте копчену паприку та тепле молоко, перемішайте.
Поставте суміш на плиту, при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 30-40 секунд, зніміть з вогню.
Натріть сир на дрібній тертці, додайте до соусу, перемішайте. Поставте соус на плиту, потримайте на вогні, помішуючи, щоб сир повністю розтопився.
Доведіть соус до смаку сіллю, зніміть зі вогню.
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