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Смачна цвітна капуста під сирним соусом за 5 хвилин

29 червня 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Як приготувати цвітну капусту — покрокове приготування
Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Ви не любите цвітну капусту? Та ви просто готувати її не вмієте. У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати смачну цвітну капусту.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 500 г цвітної капусти;
  • сіль за смаком.

Для сирного соусу:

  • 200 мл молока;
  • 10 г борошна (1 ч. л. з гіркою);
  • 30 г вершкового масла (1,5 ст. л.);
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 ч. л. паприки копченої (або звичайної);
  • сіль;
  • петрушка чи кінза (для декору).

Спосіб приготування

Промийте цвітну капусту, розберіть на суцвіття, викладіть у форму, посоліть. Відправте в духовку, розігріту до 190 ºС, на 15 хвилин.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте розтоплену олію та борошно. Додайте копчену паприку та тепле молоко, перемішайте.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте суміш на плиту, при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 30-40 секунд, зніміть з вогню.

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Сирний соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натріть сир на дрібній тертці, додайте до соусу, перемішайте. Поставте соус на плиту, потримайте на вогні, помішуючи, щоб сир повністю розтопився.

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Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведіть соус до смаку сіллю, зніміть зі вогню.

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