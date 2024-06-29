Як приготувати цвітну капусту — покрокове приготування

Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ви не любите цвітну капусту? Та ви просто готувати її не вмієте. У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як приготувати смачну цвітну капусту.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

500 г цвітної капусти;

сіль за смаком.

Для сирного соусу:

200 мл молока;

10 г борошна (1 ч. л. з гіркою);

30 г вершкового масла (1,5 ст. л.);

100 г твердого сиру;

1 ч. л. паприки копченої (або звичайної);

сіль;

петрушка чи кінза (для декору).

Спосіб приготування

Промийте цвітну капусту, розберіть на суцвіття, викладіть у форму, посоліть. Відправте в духовку, розігріту до 190 ºС, на 15 хвилин.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змішайте розтоплену олію та борошно. Додайте копчену паприку та тепле молоко, перемішайте.

Приготування соусу. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Поставте суміш на плиту, при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокип'ятіть 30-40 секунд, зніміть з вогню.

Сирний соус. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натріть сир на дрібній тертці, додайте до соусу, перемішайте. Поставте соус на плиту, потримайте на вогні, помішуючи, щоб сир повністю розтопився.

Цвітна капуста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Доведіть соус до смаку сіллю, зніміть зі вогню.

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