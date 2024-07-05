Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт пирога с абрикосами

Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт простого пирога с абрикосами. Много фруктов, а тесто получается нежнейшее. Замечательно подойдет к завтраку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 225 г;

разрыхлитель 1 ч.л;

холодное сливочное масло 225 г;

сахар (можно тростниковый) 120 г;

вода 3 ст.л;

соль щепотка.;

абрикосы 10-12 шт;

сахарная пудра;

форма диаметром 22 см.

Способ приготовления

Форму для запекания смазываем маслом и слегка присыпаем сахаром.

Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Абрикосы разрезаем пополам и удаляем косточки, выкладываем в форму срезом вверх и также немного присыпаем сахаром.

Абрикосы для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Складываем все ингредиенты для теста в комбайн и объединяем в режиме пульса. Если комбайна нет, можно вымесить руками.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Сверху распределяем кусочки теста, оставляя небольшие зазоры, чтобы выходил сок. Запекаем в разогретой на 190 ºС духовке около 30 минут, до румяной корочки.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Готовый коблер при желании присыпаем сахарной пудрой.

Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @evadaren

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