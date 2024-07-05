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Вкусная выпечка коблер с абрикосами на завтрак

5 июля 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт пирога с абрикосами
Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @evadaren
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Рецепт простого пирога с абрикосами. Много фруктов, а тесто получается нежнейшее. Замечательно подойдет к завтраку. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • мука 225 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • холодное сливочное масло 225 г;
  • сахар (можно тростниковый) 120 г;
  • вода 3 ст.л;
  • соль щепотка.;
  • абрикосы 10-12 шт;
  • сахарная пудра;
  • форма диаметром 22 см.

Способ приготовления 

Форму для запекания смазываем маслом и слегка присыпаем сахаром.

масло в форме для выпечки
Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Абрикосы разрезаем пополам и удаляем косточки, выкладываем в форму срезом вверх и также немного присыпаем сахаром.

nоловинки абрикос для выпечки
Абрикосы для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Складываем все ингредиенты для теста в комбайн и объединяем в режиме пульса. Если комбайна нет, можно вымесить руками.

приготовление абрикосового пирога
Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Сверху распределяем кусочки теста, оставляя небольшие зазоры, чтобы выходил сок. Запекаем в разогретой на 190 ºС духовке около 30 минут, до румяной корочки.

абрикосовый пирог рецепт
Приготовление пирога. Фото: YouTube @evadaren

Готовый коблер при желании присыпаем сахарной пудрой.

абрикосовый пирог к чаю
Абрикосовый пирог. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про хрустящее и вкусное печенье с изюмом по рецепту бабушки. 

Также мы рассказывали про шоколадные пирожные без выпечки — вкус детства. 

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