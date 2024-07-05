Что приготовить на завтрак — пошаговый рецепт пирога с абрикосами

Вкусная выпечка коблер с абрикосами на завтрак
Рецепт простого пирога с абрикосами. Много фруктов, а тесто получается нежнейшее. Замечательно подойдет к завтраку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 225 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- холодное сливочное масло 225 г;
- сахар (можно тростниковый) 120 г;
- вода 3 ст.л;
- соль щепотка.;
- абрикосы 10-12 шт;
- сахарная пудра;
- форма диаметром 22 см.
Способ приготовления
Форму для запекания смазываем маслом и слегка присыпаем сахаром.
Абрикосы разрезаем пополам и удаляем косточки, выкладываем в форму срезом вверх и также немного присыпаем сахаром.
Складываем все ингредиенты для теста в комбайн и объединяем в режиме пульса. Если комбайна нет, можно вымесить руками.
Сверху распределяем кусочки теста, оставляя небольшие зазоры, чтобы выходил сок. Запекаем в разогретой на 190 ºС духовке около 30 минут, до румяной корочки.
Готовый коблер при желании присыпаем сахарной пудрой.
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