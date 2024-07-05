Що приготувати на сніданок – покроковий рецепт пирога з абрикосами

Смачна випічка коблер з абрикосами на сніданок
Рецепт простого пирога з абрикосами. Багато фруктів, а тісто виходить найніжнішим. Чудово підійде до сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 225 г;
- розпушувач 1 ч. л;
- холодне вершкове масло 225 г;
- цукор (можна очеретяний) 120 г;
- вода 3 ст.
- сіль щіпка.;
- абрикоси 10-12 шт;
- цукрова пудра;
- Форма діаметром 22 см.
Спосіб приготування
Форму для запікання змащуємо олією та злегка присипаємо цукром.
Абрикоси розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки, викладаємо у форму зрізом нагору і також трохи присипаємо цукром.
Складаємо всі інгредієнти для тесту в комбайн та поєднуємо в режимі пульсу. Якщо комбайна немає, можна вимісити руками.
Зверху розподіляємо шматочки тіста, залишаючи невеликі проміжки, щоб виходив сік. Запікаємо в розігрітій на 190 ºС духовці близько 30 хвилин, до рум'яної скоринки.
Готовий коблер за бажання присипаємо цукровою пудрою.
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