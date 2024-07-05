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Смачна випічка коблер з абрикосами на сніданок

5 липня 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Що приготувати на сніданок – покроковий рецепт пирога з абрикосами
Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @evadaren
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Рецепт простого пирога з абрикосами. Багато фруктів, а тісто виходить найніжнішим. Чудово підійде до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • борошно 225 г;
  • розпушувач 1 ч. л;
  • холодне вершкове масло 225 г;
  • цукор (можна очеретяний) 120 г;
  • вода 3 ст.
  • сіль щіпка.;
  • абрикоси 10-12 шт;
  • цукрова пудра;
  • Форма діаметром 22 см.

Спосіб приготування

Форму для запікання змащуємо олією та злегка присипаємо цукром.

олія у формі для випічки
Вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Абрикоси розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки, викладаємо у форму зрізом нагору і також трохи присипаємо цукром.

ловинки абрикос для випічки
Абрикоси для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Складаємо всі інгредієнти для тесту в комбайн та поєднуємо в режимі пульсу. Якщо комбайна немає, можна вимісити руками.

приготування абрикосового пирога
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Зверху розподіляємо шматочки тіста, залишаючи невеликі проміжки, щоб виходив сік. Запікаємо в розігрітій на 190 ºС духовці близько 30 хвилин, до рум'яної скоринки.

абрикосовий пиріг рецепт
Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Готовий коблер за бажання присипаємо цукровою пудрою.

абрикосовий пиріг до чаю
Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

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