Що приготувати на сніданок – покроковий рецепт пирога з абрикосами

Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт простого пирога з абрикосами. Багато фруктів, а тісто виходить найніжнішим. Чудово підійде до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 225 г;

розпушувач 1 ч. л;

холодне вершкове масло 225 г;

цукор (можна очеретяний) 120 г;

вода 3 ст.

сіль щіпка.;

абрикоси 10-12 шт;

цукрова пудра;

Форма діаметром 22 см.

Спосіб приготування

Форму для запікання змащуємо олією та злегка присипаємо цукром.

Вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Абрикоси розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки, викладаємо у форму зрізом нагору і також трохи присипаємо цукром.

Абрикоси для пирога. Фото: YouTube @evadaren

Складаємо всі інгредієнти для тесту в комбайн та поєднуємо в режимі пульсу. Якщо комбайна немає, можна вимісити руками.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Зверху розподіляємо шматочки тіста, залишаючи невеликі проміжки, щоб виходив сік. Запікаємо в розігрітій на 190 ºС духовці близько 30 хвилин, до рум'яної скоринки.

Приготування пирога. Фото: YouTube @evadaren

Готовий коблер за бажання присипаємо цукровою пудрою.

Абрикосовий пиріг. Фото: YouTube @evadaren

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