Вкусная закуска с картофелем и салом — блюдо, которое можно есть килограммами

Нарезанное сало. Фото: smachnenke.com.ua

Любите картошку с салом? Эта запеченная закуска станет вашей любимой! Хрустящие шкварки, ароматная картошка и простой способ приготовления сделают ее настоящим хитом вашего стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

варенный картофель — 4 шт. (350 г);

соленое сало — 40 г;

сладкая паприка — 1/4 ч.л.;

черный перец — по вкусу;

масло — 1 ст.л.;

любой лук — для сервировки;

Способ приготовления

Очистить сало от лишней соли, если она есть на поверхности. Нарезать сало небольшими кусочками, сложить в миску. Добавить черный молотый перец, сладкую паприку и масло, перемешать, чтобы кусочки сала не слипались.

Сало и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Отварить картофель в мундире до готовности. Выбирать ровные и не слишком большие картофелины. Готовый картофель достать из кастрюли, сразу прижать каждую картофелину.

Печеный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на картофель кусочки сала со специями, сформировав "шапочку". Отправить в разогретую духовку и запекать до образования аппетитных шкварок.

Картофель и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо посыпать измельченным зеленым луком.

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