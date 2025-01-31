Вкусная закуска с картофелем и салом — блюдо, которое можно есть килограммами

Вкусная закуска с салом и картофелем — есть можно килограммами
Любите картошку с салом? Эта запеченная закуска станет вашей любимой! Хрустящие шкварки, ароматная картошка и простой способ приготовления сделают ее настоящим хитом вашего стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- варенный картофель — 4 шт. (350 г);
- соленое сало — 40 г;
- сладкая паприка — 1/4 ч.л.;
- черный перец — по вкусу;
- масло — 1 ст.л.;
- любой лук — для сервировки;
Способ приготовления
Очистить сало от лишней соли, если она есть на поверхности. Нарезать сало небольшими кусочками, сложить в миску. Добавить черный молотый перец, сладкую паприку и масло, перемешать, чтобы кусочки сала не слипались.
Отварить картофель в мундире до готовности. Выбирать ровные и не слишком большие картофелины. Готовый картофель достать из кастрюли, сразу прижать каждую картофелину.
Выложить на картофель кусочки сала со специями, сформировав "шапочку". Отправить в разогретую духовку и запекать до образования аппетитных шкварок.
Готовое блюдо посыпать измельченным зеленым луком.
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