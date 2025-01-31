Смачна закуска з картоплею та салом — страва, яку можна їсти кілограмами

Смачна закуска з салом та картоплею — їсти можна кілограмами
Любите картоплю із салом? Ця запечена закуска стане вашою улюбленою! Хрусткі шкварки, ароматна картопля та простий спосіб приготування зроблять її справжнім хітом вашого столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варена картопля — 4 шт. (350 г);
- солоне сало — 40 г;
- солодка паприка — 1/4 ч.л.;
- чорний перець — за смаком;
- олія — 1 ст.л.;
- будь-яка цибуля — для сервірування.
Спосіб приготування
Очистити сало від зайвої солі, якщо вона є на поверхні. Нарізати сало невеликими шматочками, скласти в миску. Додати чорний мелений перець, солодку паприку та олію, перемішати, щоб шматочки сала не злипалися.
Відварити картоплю в мундирі до готовності. Обирати рівні та не надто великі картоплини. Готову картоплю дістати з каструлі, одразу притиснути кожну картоплину.
Викласти на картоплю шматочки сала зі спеціями, сформувавши "шапочку". Відправити в розігріту духовку та запікати до утворення апетитних шкварок.
Готову страву посипати подрібненою зеленою цибулею.
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