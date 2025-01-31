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Смачна закуска з салом та картоплею — їсти можна кілограмами

31 січня 2025 00:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна закуска з картоплею та салом — страва, яку можна їсти кілограмами
Нарізане сало. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Любите картоплю із салом? Ця запечена закуска стане вашою улюбленою! Хрусткі шкварки, ароматна картопля та простий спосіб приготування зроблять її справжнім хітом вашого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • варена картопля — 4 шт. (350 г);
  • солоне сало — 40 г;
  • солодка паприка — 1/4 ч.л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — 1 ст.л.;
  • будь-яка цибуля — для сервірування.

Спосіб приготування

Очистити сало від зайвої солі, якщо вона є на поверхні. Нарізати сало невеликими шматочками, скласти в миску. Додати чорний мелений перець, солодку паприку та олію, перемішати, щоб шматочки сала не злипалися.

закуска з салом та картоплею
Сало та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити картоплю в мундирі до готовності. Обирати рівні та не надто великі картоплини. Готову картоплю дістати з каструлі, одразу притиснути кожну картоплину.

смачна закуска з картоплею
Печена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на картоплю шматочки сала зі спеціями, сформувавши "шапочку". Відправити в розігріту духовку та запікати до утворення апетитних шкварок.

смачне сало з картоплею на закуску
Картопля та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву посипати подрібненою зеленою цибулею.

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