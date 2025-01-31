Смачна закуска з картоплею та салом — страва, яку можна їсти кілограмами

Нарізане сало. Фото: smachnenke.com.ua

Любите картоплю із салом? Ця запечена закуска стане вашою улюбленою! Хрусткі шкварки, ароматна картопля та простий спосіб приготування зроблять її справжнім хітом вашого столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

варена картопля — 4 шт. (350 г);

солоне сало — 40 г;

солодка паприка — 1/4 ч.л.;

чорний перець — за смаком;

олія — 1 ст.л.;

будь-яка цибуля — для сервірування.

Спосіб приготування

Очистити сало від зайвої солі, якщо вона є на поверхні. Нарізати сало невеликими шматочками, скласти в миску. Додати чорний мелений перець, солодку паприку та олію, перемішати, щоб шматочки сала не злипалися.

Сало та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити картоплю в мундирі до готовності. Обирати рівні та не надто великі картоплини. Готову картоплю дістати з каструлі, одразу притиснути кожну картоплину.

Печена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на картоплю шматочки сала зі спеціями, сформувавши "шапочку". Відправити в розігріту духовку та запікати до утворення апетитних шкварок.

Картопля та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву посипати подрібненою зеленою цибулею.

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