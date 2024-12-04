Вкусное мясо в духовке на Новый год 2025 и Рождество —лучшие рецепты

Вкусное мясо в духовке на Новый год 2025 и Рождество
Запах ароматного мяса из духовки создаст настоящую праздничную атмосферу. Узнайте, как приготовить блюдо, которое станет главной звездой новогоднего и рождественского ужина. Простые шаги и безупречный результат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо 2 кг.;
- чеснок 3-4 зубчика;
- соль;
- черный молотый перец;
- кориандр;
- лук 2 шт. (220 г);
- грибы 300 г;
- сливочное масло 30 г.
Способ приготовления
Разрезать мясо, чтобы получился один большой пласт. Посолить, поперчить и посыпать кориандром. Дать мясу промариноваться при комнатной температуре 1-2 часа или положить в холодильник на 8-24 часа.
Мелко нарезать лук и грибы. Обжарить лук. Обжарить грибы.
Выложить лук и грибы на мясо. Свернуть в рулет и завязать ниткой.
Смазать мясо сливочным маслом. Положить мясо в пакет для запекания. Выпекать 1,5-2 часа при 180 °C.
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