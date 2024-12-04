Вкусное мясо в духовке на Новый год 2025 и Рождество —лучшие рецепты

Запеченое мясо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Запах ароматного мяса из духовки создаст настоящую праздничную атмосферу. Узнайте, как приготовить блюдо, которое станет главной звездой новогоднего и рождественского ужина. Простые шаги и безупречный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо 2 кг.;

чеснок 3-4 зубчика;

соль;

черный молотый перец;

кориандр;

лук 2 шт. (220 г);

грибы 300 г;

сливочное масло 30 г.

Способ приготовления

Разрезать мясо, чтобы получился один большой пласт. Посолить, поперчить и посыпать кориандром. Дать мясу промариноваться при комнатной температуре 1-2 часа или положить в холодильник на 8-24 часа.

Мясо и соль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и грибы. Обжарить лук. Обжарить грибы.

Жаренный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить лук и грибы на мясо. Свернуть в рулет и завязать ниткой.

Приготовление рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смазать мясо сливочным маслом. Положить мясо в пакет для запекания. Выпекать 1,5-2 часа при 180 °C.

Рулет в рукаве. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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