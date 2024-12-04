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Вкусное мясо в духовке на Новый год 2025 и Рождество

4 декабря 2024 05:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусное мясо в духовке на Новый год 2025 и Рождество —лучшие рецепты
Запеченое мясо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запах ароматного мяса из духовки создаст настоящую праздничную атмосферу. Узнайте, как приготовить блюдо, которое станет главной звездой новогоднего и рождественского ужина. Простые шаги и безупречный результат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо 2 кг.;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • соль; 
  • черный молотый перец; 
  • кориандр;
  • лук 2 шт. (220 г);
  • грибы 300 г;
  • сливочное масло 30 г. 

Способ приготовления

Разрезать мясо, чтобы получился один большой пласт. Посолить, поперчить и посыпать кориандром. Дать мясу промариноваться при комнатной температуре 1-2 часа или положить в холодильник на 8-24 часа.

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Мясо и соль. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук и грибы. Обжарить лук. Обжарить грибы.

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Жаренный лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить лук и грибы на мясо. Свернуть в рулет и завязать ниткой. 

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Приготовление рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смазать мясо сливочным маслом. Положить мясо в пакет для запекания. Выпекать 1,5-2 часа при 180 °C.

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Рулет в рукаве. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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