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Смачне м'ясо в духовці на новий рік 2025 та Різдво

4 грудня 2024 05:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачне м&#39;ясо в духовці на Новий рік 2025 та Різдво — найкращі рецепти
Запечене м'ясо. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Запах ароматного м'яса із духовки створить справжню святкову атмосферу. Дізнайтеся, як приготувати страву, яка стане головною зіркою новорічної та різдвяної вечері. Прості кроки та бездоганний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо 2 кг;
  • часник 3-4 зубчики;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • коріандр;
  • цибуля 2 шт. (220 г);
  • гриби 300 г;
  • вершкове масло 30 г.

Спосіб приготування

Розрізати м'ясо, щоб вийшов один великий пласт. Посолити, поперчити та посипати коріандром. Дати м'ясу промаринуватися за кімнатної температури 1-2 години або покласти в холодильник на 8-24 години.

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М'ясо та сіль. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю та гриби. Обсмажити цибулю. Обсмажити гриби.

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Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти цибулю та гриби на м'ясо. Згорнути в рулет і зав'язати ниткою.

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Приготування рулету. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змастити м'ясо вершковим маслом|мастилом|. Покласти м'ясо у пакет для запікання. Випікати 1,5-2 години за 180 °C.

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Рулет у рукаві. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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