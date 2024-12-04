Смачне м'ясо в духовці на новий рік 2025 та Різдво

Запечене м'ясо. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Запах ароматного м'яса із духовки створить справжню святкову атмосферу. Дізнайтеся, як приготувати страву, яка стане головною зіркою новорічної та різдвяної вечері. Прості кроки та бездоганний результат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

м'ясо 2 кг;

часник 3-4 зубчики;

сіль;

чорний мелений перець;

коріандр;

цибуля 2 шт. (220 г);

гриби 300 г;

вершкове масло 30 г.

Спосіб приготування

Розрізати м'ясо, щоб вийшов один великий пласт. Посолити, поперчити та посипати коріандром. Дати м'ясу промаринуватися за кімнатної температури 1-2 години або покласти в холодильник на 8-24 години.

М'ясо та сіль. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю та гриби. Обсмажити цибулю. Обсмажити гриби.

Смажена цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти цибулю та гриби на м'ясо. Згорнути в рулет і зав'язати ниткою.

Приготування рулету. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змастити м'ясо вершковим маслом|мастилом|. Покласти м'ясо у пакет для запікання. Випікати 1,5-2 години за 180 °C.

Рулет у рукаві. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів'є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025 року.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.

А замість "Олів'є" пропонуємо скуштувати новий рецепт шикарного салату "Віночок".