Круасаны из готового слоеного теста на завтрак — рецепт с фото

Домашние круассаны. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Предлагаем вам приготовить вкусные домашние круассаны из слоеного теста. Они идеально подходят для завтрака, сохраните этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

мука 500 г;

дрожжи свежие 20 г;

молоко 250 мл;

сахар 80 г;

350 г сливочного масла (100 г мягкого + 250 г холодного для расслоения);

ванильный сахар 1 ч. л.

Способ приготовления

Растворить дрожжи в теплом молоке, масло размягчить, просеять муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Смешать муку с сахаром и ванильным сахаром, к дрожжам добавить масло. Постепенно добавляя просеянную муку. Замесить эластичное однородное тесто, которое не прилипнет к рукам.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Оставить в теплом месте на 30 минут, затем снова перемешать и убрать в холодильник на 1 час.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Нарежьте 250 г холодного сливочного масла слайсами. Они не должны быть слишком тонкими.

Сливочное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Дрожжевое слоеное тесто раскатать в пласт, сверху выложить масло, накрыть его краями теста, раскатать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Сложить в конверт, убрать в холодильник на 30 минут.

Приготовление круассанов. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Повторить действия с раскачкой и охлаждением еще дважды, затем использовать тесто для выпечки.

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