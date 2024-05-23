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Вкусные домашние круассаны на завтрак из слоеного теста

23 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Круасаны из готового слоеного теста на завтрак — рецепт с фото
Домашние круассаны. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам приготовить вкусные домашние круассаны из слоеного теста. Они идеально подходят для завтрака, сохраните этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • мука 500 г;
  • дрожжи свежие 20 г;
  • молоко 250 мл;
  • сахар 80 г;
  • 350 г сливочного масла (100 г мягкого + 250 г холодного для расслоения);
  • ванильный сахар 1 ч. л.

Способ приготовления

Растворить дрожжи в теплом молоке, масло размягчить, просеять муку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Смешать муку с сахаром и ванильным сахаром, к дрожжам добавить масло. Постепенно добавляя просеянную муку. Замесить эластичное однородное тесто, которое не прилипнет к рукам.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Оставить в теплом месте на 30 минут, затем снова перемешать и убрать в холодильник на 1 час.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Нарежьте 250 г холодного сливочного масла слайсами. Они не должны быть слишком тонкими.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Дрожжевое слоеное тесто раскатать в пласт, сверху выложить масло, накрыть его краями теста, раскатать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Сложить в конверт, убрать в холодильник на 30 минут.

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Приготовление круассанов. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Повторить действия с раскачкой и охлаждением еще дважды, затем использовать тесто для выпечки.

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