Круасаны из готового слоеного теста на завтрак — рецепт с фото

Вкусные домашние круассаны на завтрак из слоеного теста
Предлагаем вам приготовить вкусные домашние круассаны из слоеного теста. Они идеально подходят для завтрака, сохраните этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- дрожжи свежие 20 г;
- молоко 250 мл;
- сахар 80 г;
- 350 г сливочного масла (100 г мягкого + 250 г холодного для расслоения);
- ванильный сахар 1 ч. л.
Способ приготовления
Растворить дрожжи в теплом молоке, масло размягчить, просеять муку.
Смешать муку с сахаром и ванильным сахаром, к дрожжам добавить масло. Постепенно добавляя просеянную муку. Замесить эластичное однородное тесто, которое не прилипнет к рукам.
Оставить в теплом месте на 30 минут, затем снова перемешать и убрать в холодильник на 1 час.
Нарежьте 250 г холодного сливочного масла слайсами. Они не должны быть слишком тонкими.
Дрожжевое слоеное тесто раскатать в пласт, сверху выложить масло, накрыть его краями теста, раскатать.
Сложить в конверт, убрать в холодильник на 30 минут.
Повторить действия с раскачкой и охлаждением еще дважды, затем использовать тесто для выпечки.
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