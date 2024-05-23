Круасани з готового листкового тіста на сніданок — рецепт з фото

Домашні круасани. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Пропонуємо вам приготувати смачні домашні круасани з листкового тіста. Вони ідеально підходять для сніданку, збережіть цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

борошно 500 г;

дріжджі свіжі 20 г;

молоко 250 мл;

цукор 80 г;

350 г вершкового масла (100 г м’якого + 250 г холодного для розшарування);

ванільний цукор 1 ч. л.

Спосіб приготування

Розчинити дріжджі в теплому молоці, масло розм'якшити, борошно просіяти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Змішати борошно з цукром і ванільним цукром, до дріжджів додати масло. Поступово додаючи просіяне борошно. Замісити еластичне однорідне тісто, яке не буде прилипати до рук.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Залишити в теплому місці на 30 хвилин, потім ще раз перемішати і прибрати в холодильник на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Наріжте 250 г холодного вершкового масла слайсами. Вони не повинні бути занадто тонкими.

Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Дріжджове листкове тісто розкатати в пласт, зверху викласти масло, накрити його краями тіста, розкатати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Скласти в конверт, прибрати в холодильник на 30 хвилин.

Приготування круасанів. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Повторити дії з розкачуванням і охолодженням ще два рази, потім використовувати тісто для випічки.

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