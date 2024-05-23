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Смачні домашні круасани на сніданок з листкового тіста

23 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Круасани з готового листкового тіста на сніданок — рецепт з фото
Домашні круасани. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам приготувати смачні домашні круасани з листкового тіста. Вони ідеально підходять для сніданку, збережіть цей рецепт. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • борошно 500 г;
  • дріжджі свіжі 20 г;
  • молоко 250 мл;
  • цукор 80 г;
  • 350 г вершкового масла (100 г м’якого + 250 г холодного для розшарування);
  • ванільний цукор 1 ч. л. 

Спосіб приготування 

Розчинити дріжджі в теплому молоці, масло розм'якшити, борошно просіяти. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Змішати борошно з цукром і ванільним цукром, до дріжджів додати масло. Поступово додаючи просіяне борошно. Замісити еластичне однорідне тісто, яке не буде прилипати до рук.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Залишити в теплому місці на 30 хвилин, потім ще раз перемішати і прибрати в холодильник на 1 годину.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Наріжте 250 г холодного вершкового масла слайсами. Вони не повинні бути занадто тонкими. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Дріжджове листкове тісто розкатати в пласт, зверху викласти масло, накрити його краями тіста, розкатати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Скласти в конверт, прибрати в холодильник на 30 хвилин. 

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Приготування круасанів. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Повторити дії з розкачуванням і охолодженням ще два рази, потім використовувати тісто для випічки.

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