Яблочные оладьи с манкой на завтрак — быстрый рецепт

Оладьи. Фото: shuba.life

Легкое и вкусное блюдо — оладьи с яблоками и манкой — удивит вас своей простотой и богатым вкусом. Этот рецепт подойдет как для завтрака, так и для десерта, ведь оладьи получаются нежными, ароматными и здоровыми благодаря свежим яблокам.

Приготовление занимает немного времени, и вы можете экспериментировать с дополнительными ингредиентами, например корицей, орехами или изюмом.

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Для приготовления вам нужно:

Яблоки — 2-3 шт. (среднего размера).

Манная крупа — 1 чашка.

Молоко — 1 чашка.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2-3 ст. ложки (по вкусу).

Соль — щепотка.

Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. ложка.

Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка (по желанию).

Масло.

Способ приготовления

Подготовка. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на большой терке. В миске смешать манную крупу и молоко. Дать постоять примерно 15-20 минут, чтобы манка хорошо размокла.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на большой терке. В миске смешать манную крупу и молоко. Дать постоять примерно 15-20 минут, чтобы манка хорошо размокла. Смешивание ингредиентов. В манную массу добавить натертые яблоки, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо перемешать до однородной массы.

В манную массу добавить натертые яблоки, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо перемешать до однородной массы. Жарение. На разогретой сковороде с растительным маслом выложить кухонной ложкой тесто, формируя оладьи. Жарить по бокам до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи выложить на бумажные полотенца, чтобы вымокнуть лишнее масло. Подавать со сметаной, медом или вареньем.

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