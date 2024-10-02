Яблочные оладьи с манкой на завтрак — быстрый рецепт

Вкусные яблочные оладьи с манкой — простое блюдо на завтрак
Легкое и вкусное блюдо — оладьи с яблоками и манкой — удивит вас своей простотой и богатым вкусом. Этот рецепт подойдет как для завтрака, так и для десерта, ведь оладьи получаются нежными, ароматными и здоровыми благодаря свежим яблокам.
Приготовление занимает немного времени, и вы можете экспериментировать с дополнительными ингредиентами, например корицей, орехами или изюмом.
Для приготовления вам нужно:
- Яблоки — 2-3 шт. (среднего размера).
- Манная крупа — 1 чашка.
- Молоко — 1 чашка.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2-3 ст. ложки (по вкусу).
- Соль — щепотка.
- Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. ложка.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка (по желанию).
- Масло.
Способ приготовления
- Подготовка. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на большой терке. В миске смешать манную крупу и молоко. Дать постоять примерно 15-20 минут, чтобы манка хорошо размокла.
- Смешивание ингредиентов. В манную массу добавить натертые яблоки, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо перемешать до однородной массы.
- Жарение. На разогретой сковороде с растительным маслом выложить кухонной ложкой тесто, формируя оладьи. Жарить по бокам до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Готовые оладьи выложить на бумажные полотенца, чтобы вымокнуть лишнее масло. Подавать со сметаной, медом или вареньем.
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