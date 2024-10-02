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Вкусные яблочные оладьи с манкой — простое блюдо на завтрак

2 октября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Яблочные оладьи с манкой на завтрак — быстрый рецепт
Оладьи. Фото: shuba.life
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Легкое и вкусное блюдо — оладьи с яблоками и манкой — удивит вас своей простотой и богатым вкусом. Этот рецепт подойдет как для завтрака, так и для десерта, ведь оладьи получаются нежными, ароматными и здоровыми благодаря свежим яблокам.

Приготовление занимает немного времени, и вы можете экспериментировать с дополнительными ингредиентами, например корицей, орехами или изюмом.

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Для приготовления вам нужно:

  • Яблоки — 2-3 шт. (среднего размера).
  • Манная крупа — 1 чашка.
  • Молоко — 1 чашка.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2-3 ст. ложки (по вкусу).
  • Соль — щепотка.
  • Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. ложка.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка (по желанию).
  • Масло.

Способ приготовления

  • Подготовка. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на большой терке. В миске смешать манную крупу и молоко. Дать постоять примерно 15-20 минут, чтобы манка хорошо размокла.
  • Смешивание ингредиентов. В манную массу добавить натертые яблоки, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо перемешать до однородной массы.
  • Жарение. На разогретой сковороде с растительным маслом выложить кухонной ложкой тесто, формируя оладьи. Жарить по бокам до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи выложить на бумажные полотенца, чтобы вымокнуть лишнее масло. Подавать со сметаной, медом или вареньем.

Предлагаем ознакомиться еще с одним рецептом вкусных пухлых оладий с яблоками, манкой и кефиром.

 

Ранее мы предлагали рецепт пухлых и вкусных безглютеновых панкейков.

Также представляли идею завтрака из вчерашней гречки — оладьи с печенью.

Завтрак яблоки рецепты рецепт оладьи идея для завтрака блюда манка

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