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Смачні яблучні оладки з манкою — проста страва на сніданок

2 жовтня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Яблучні оладки з манкою на сніданок — швидкий рецепт
Оладки. Фото: shuba.life
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Легка та смачна страва — оладки з яблуками та манкою — здивує вас своєю простотою та багатим смаком. Цей рецепт підійде як для сніданку, так і для десерту, адже оладки виходять ніжними, ароматними та водночас здоровими завдяки свіжим яблукам.

Приготування триватиме небагато часу, і ви можете експериментувати з додатковими інгредієнтами, наприклад корицею, горіхами або родзинками.

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Для приготування вам потрібно:

  • Яблука — 2-3 шт. (середнього розміру).
  • Манна крупа — 1 чашка.
  • Молоко — 1 чашка.
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор — 2-3 ст. ложки (на смак).
  • Сіль — щіпка.
  • Ванільний цукор (за бажанням) — 1 ч. ложка.
  • Розпушувач тіста — 1 ч. ложка (за бажанням).
  • Олія.

Спосіб приготування

  • Підготовка. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та натерти на великій тертці. У мисці змішати манну крупу та молоко. Дати постояти приблизно 15-20 хвилин, щоб манка добре розмокла.
  • Змішування інгредієнтів. До манної маси додати натерті яблука, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все добре перемішати до однорідної маси.
  • Смаження. На розігрітій сковороді з олією викласти кухонною ложкою тісто, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Готові оладки викласти на паперові рушники, щоб витягнути зайву олію. Подавати зі сметаною, медом або варенням.

Пропонуємо ознайомитися ще з одним рецептом смачних пухких оладок з яблуками, манкою та кефіром.

 

Раніше ми пропонували рецепт пухких та смачних безглютенових панкейків.

Також представляли ідею сніданку зі вчорашньої гречки — оладки з печінкою.

Сніданок яблука рецепти рецепт оладки ідея для сніданку страви манка

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