Яблучні оладки з манкою на сніданок — швидкий рецепт

Оладки. Фото: shuba.life

Легка та смачна страва — оладки з яблуками та манкою — здивує вас своєю простотою та багатим смаком. Цей рецепт підійде як для сніданку, так і для десерту, адже оладки виходять ніжними, ароматними та водночас здоровими завдяки свіжим яблукам.

Приготування триватиме небагато часу, і ви можете експериментувати з додатковими інгредієнтами, наприклад корицею, горіхами або родзинками.

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Для приготування вам потрібно:

Яблука — 2-3 шт. (середнього розміру).

Манна крупа — 1 чашка.

Молоко — 1 чашка.

Яйце — 1 шт.

Цукор — 2-3 ст. ложки (на смак).

Сіль — щіпка.

Ванільний цукор (за бажанням) — 1 ч. ложка.

Розпушувач тіста — 1 ч. ложка (за бажанням).

Олія.

Спосіб приготування

Підготовка. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та натерти на великій тертці. У мисці змішати манну крупу та молоко. Дати постояти приблизно 15-20 хвилин, щоб манка добре розмокла.

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та натерти на великій тертці. У мисці змішати манну крупу та молоко. Дати постояти приблизно 15-20 хвилин, щоб манка добре розмокла. Змішування інгредієнтів. До манної маси додати натерті яблука, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все добре перемішати до однорідної маси.

До манної маси додати натерті яблука, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все добре перемішати до однорідної маси. Смаження. На розігрітій сковороді з олією викласти кухонною ложкою тісто, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Готові оладки викласти на паперові рушники, щоб витягнути зайву олію. Подавати зі сметаною, медом або варенням.

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