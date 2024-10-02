Яблучні оладки з манкою на сніданок — швидкий рецепт

Смачні яблучні оладки з манкою — проста страва на сніданок
Легка та смачна страва — оладки з яблуками та манкою — здивує вас своєю простотою та багатим смаком. Цей рецепт підійде як для сніданку, так і для десерту, адже оладки виходять ніжними, ароматними та водночас здоровими завдяки свіжим яблукам.
Приготування триватиме небагато часу, і ви можете експериментувати з додатковими інгредієнтами, наприклад корицею, горіхами або родзинками.
Для приготування вам потрібно:
- Яблука — 2-3 шт. (середнього розміру).
- Манна крупа — 1 чашка.
- Молоко — 1 чашка.
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 2-3 ст. ложки (на смак).
- Сіль — щіпка.
- Ванільний цукор (за бажанням) — 1 ч. ложка.
- Розпушувач тіста — 1 ч. ложка (за бажанням).
- Олія.
Спосіб приготування
- Підготовка. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину та натерти на великій тертці. У мисці змішати манну крупу та молоко. Дати постояти приблизно 15-20 хвилин, щоб манка добре розмокла.
- Змішування інгредієнтів. До манної маси додати натерті яблука, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все добре перемішати до однорідної маси.
- Смаження. На розігрітій сковороді з олією викласти кухонною ложкою тісто, формуючи оладки. Смажити з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.
Готові оладки викласти на паперові рушники, щоб витягнути зайву олію. Подавати зі сметаною, медом або варенням.
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