Что приготовить на завтрак, картофельные сырники — пошаговый рецепт с фото

Картофельные сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем приготовить вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте. Это идеальный завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г картофеля (5-6 шт.);

300 г творога (жирностью 5%) (17,5 ст. л.);

250 г брынзы;

50 г муки (1 ст. л. с горкой и 2 ч. л. с горкой);

100 г яиц (2 шт.);

соль (щепотка);

укроп (по желанию).

Способ приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде. Очищаем от кожуры. Нужно растолочь картофель вилкой, пока он горячий, так, чтобы остались большие кусочки.

Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в картофель сыр и брынзу. Толчем с помощью вилки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем яйца, соль и снова перемешиваем. Картофель, брынза и сыр должны быть биты маленькими кусочками. Не нужно делать однородную массу.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смачиваем руки холодной водой, формируем сырники и обваливаем их в муке.

Картофельные сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжариваем сырники с двух сторон до золотистой корочки, выкладываем на бумажное полотенце и даем немного остыть. Из этого количества теста получится 18 сырников.

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