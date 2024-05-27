Что приготовить на завтрак, картофельные сырники — пошаговый рецепт с фото

Вкусные картофельные сырники с брынзой на завтрак
Предлагаем приготовить вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте. Это идеальный завтрак.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г картофеля (5-6 шт.);
- 300 г творога (жирностью 5%) (17,5 ст. л.);
- 250 г брынзы;
- 50 г муки (1 ст. л. с горкой и 2 ч. л. с горкой);
- 100 г яиц (2 шт.);
- соль (щепотка);
- укроп (по желанию).
Способ приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде. Очищаем от кожуры. Нужно растолочь картофель вилкой, пока он горячий, так, чтобы остались большие кусочки.
Добавляем в картофель сыр и брынзу. Толчем с помощью вилки.
Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем яйца, соль и снова перемешиваем. Картофель, брынза и сыр должны быть биты маленькими кусочками. Не нужно делать однородную массу.
Смачиваем руки холодной водой, формируем сырники и обваливаем их в муке.
Обжариваем сырники с двух сторон до золотистой корочки, выкладываем на бумажное полотенце и даем немного остыть. Из этого количества теста получится 18 сырников.
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