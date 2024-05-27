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Вкусные картофельные сырники с брынзой на завтрак

27 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак, картофельные сырники — пошаговый рецепт с фото
Картофельные сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и быстро. Обязательно попробуйте. Это идеальный завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 500 г картофеля (5-6 шт.);
  • 300 г творога (жирностью 5%) (17,5 ст. л.);
  • 250 г брынзы;
  • 50 г муки (1 ст. л. с горкой и 2 ч. л. с горкой);
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • соль (щепотка);
  • укроп (по желанию).

Способ приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде. Очищаем от кожуры. Нужно растолочь картофель вилкой, пока он горячий, так, чтобы остались большие кусочки.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в картофель сыр и брынзу. Толчем с помощью вилки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем яйца, соль и снова перемешиваем. Картофель, брынза и сыр должны быть биты маленькими кусочками. Не нужно делать однородную массу.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смачиваем руки холодной водой, формируем сырники и обваливаем их в муке.

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Картофельные сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обжариваем сырники с двух сторон до золотистой корочки, выкладываем на бумажное полотенце и даем немного остыть. Из этого количества теста получится 18 сырников.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

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