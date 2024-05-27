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Смачні картопляні сирники з бринзою на сніданок

27 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок, картопляні сирники — покроковий рецепт з фото
Картопляні сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати надзвичайно смачні картопляні сирники з бринзою. Готуються легко та дуже швидко. Обов'язково спробуйте. Це ідеальний сніданок. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 500 г картоплі (5-6 шт.);
  • 300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.);
  • 250 г бринзи;
  • 50 г борошна (1 cт. л. з гіркою та 2 ч. л. з гіркою);
  • 100 г яєць (2 шт.);
  • сіль (дрібка);
  • кріп (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Відварюємо картоплю у підсоленій воді. Очищуємо від шкірки. Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.

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Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо борошно та перемішуємо. Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо. Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.

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Приготування сирників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні. 

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Картопляні сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути. З цієї кількості тіста отримаємо 18 сирників.

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