Що приготувати на сніданок, картопляні сирники — покроковий рецепт з фото

Картопляні сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо приготувати надзвичайно смачні картопляні сирники з бринзою. Готуються легко та дуже швидко. Обов'язково спробуйте. Це ідеальний сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

500 г картоплі (5-6 шт.);

300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.);

250 г бринзи;

50 г борошна (1 cт. л. з гіркою та 2 ч. л. з гіркою);

100 г яєць (2 шт.);

сіль (дрібка);

кріп (за бажанням).

Спосіб приготування

Відварюємо картоплю у підсоленій воді. Очищуємо від шкірки. Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.

Варена картопля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо борошно та перемішуємо. Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо. Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.

Приготування сирників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні.

Картопляні сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути. З цієї кількості тіста отримаємо 18 сирників.

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