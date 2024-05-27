Що приготувати на сніданок, картопляні сирники — покроковий рецепт з фото

Смачні картопляні сирники з бринзою на сніданок
Пропонуємо приготувати надзвичайно смачні картопляні сирники з бринзою. Готуються легко та дуже швидко. Обов'язково спробуйте. Це ідеальний сніданок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г картоплі (5-6 шт.);
- 300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.);
- 250 г бринзи;
- 50 г борошна (1 cт. л. з гіркою та 2 ч. л. з гіркою);
- 100 г яєць (2 шт.);
- сіль (дрібка);
- кріп (за бажанням).
Спосіб приготування
Відварюємо картоплю у підсоленій воді. Очищуємо від шкірки. Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.
Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.
Додаємо борошно та перемішуємо. Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо. Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.
Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні.
Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути. З цієї кількості тіста отримаємо 18 сирників.
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