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Вкусные оладьи на завтрак за 5 минут — готовятся без муки

16 ноября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные оладьи на завтрак без муки – рецепт за 5 минут
Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете простой и быстрый рецепт оладий? Попытайтесь готовить их без муки! Эти пышные оладьи готовятся за считанные минуты, а их нежный вкус приятно удивит вас и ваших близких.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт.;
  • сода 1 ч. л.;
  • соль щепотка;
  • манная крупа 250 г;
  • сахар 3 ст. л.;
  • кефир 250 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать яйца, сахар и соль. Смесь взбить до полного растворения крупинок. Затем добавить кефир и манную крупу, тщательно перемешать.

Подготовленное тесто накрыть и оставить в теплом месте на 30 минут для набухания крупы. После этого добавить соду и снова перемешать.

оладьи с манкой на завтрак
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла выложить порции теста, формируя оладьи. Жарить их на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

рецепт оладко с манкой
Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто раньше готовил из манной крупы только кашу. Попробуйте нежные и вкусные оладьи на завтрак.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту – идеально к завтраку.

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