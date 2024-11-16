Вкусные оладьи на завтрак без муки – рецепт за 5 минут

Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете простой и быстрый рецепт оладий? Попытайтесь готовить их без муки! Эти пышные оладьи готовятся за считанные минуты, а их нежный вкус приятно удивит вас и ваших близких.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

сода 1 ч. л.;

соль щепотка;

манная крупа 250 г;

сахар 3 ст. л.;

кефир 250 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать яйца, сахар и соль. Смесь взбить до полного растворения крупинок. Затем добавить кефир и манную крупу, тщательно перемешать.

Подготовленное тесто накрыть и оставить в теплом месте на 30 минут для набухания крупы. После этого добавить соду и снова перемешать.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла выложить порции теста, формируя оладьи. Жарить их на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто раньше готовил из манной крупы только кашу. Попробуйте нежные и вкусные оладьи на завтрак.

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