Смачні оладки на сніданок без борошна — рецепт за 5 хвилин

Смачні оладки на сніданок за 5 хвилин — готуються без борошна
Шукаєте простий і швидкий рецепт оладок? Спробуйте готувати їх без борошна! Ці пишні смаколики готуються за лічені хвилини, а їхній ніжний смак приємно здивує вас і ваших близьких.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- сода 1 ч. л.;
- сіль дрібка;
- манна крупа 250 г;
- цукор 3 ст. л.;
- кефір 250 мл.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати яйця, цукор і сіль. Суміш збити до повного розчинення крупинок. Потім додати кефір і манну крупу, ретельно перемішати.
Підготовлене манне тісто накрити і залишити у теплому місці на 30 хвилин для набухання крупи. Після цього додати соду і знову перемішати.
На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії викласти порції тіста, формуючи оладки. Смажити їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.
Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто раніше готував із манної крупи лише кашу. Спробуйте ніжні й смачні оладки на сніданок.
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