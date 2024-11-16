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Смачні оладки на сніданок за 5 хвилин — готуються без борошна

16 листопада 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні оладки на сніданок без борошна — рецепт за 5 хвилин
Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте простий і швидкий рецепт оладок? Спробуйте готувати їх без борошна! Ці пишні смаколики готуються за лічені хвилини, а їхній ніжний смак приємно здивує вас і ваших близьких.

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт.;
  • сода 1 ч. л.;
  • сіль дрібка;
  • манна крупа 250 г;
  • цукор 3 ст. л.;
  • кефір 250 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати яйця, цукор і сіль. Суміш збити до повного розчинення крупинок. Потім додати кефір і манну крупу, ретельно перемішати.

Підготовлене манне тісто накрити і залишити у теплому місці на 30 хвилин для набухання крупи. Після цього додати соду і знову перемішати.

оладки з манкою на сніданок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії викласти порції тіста, формуючи оладки. Смажити їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

рецепт оладко з манкою
Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто раніше готував із манної крупи лише кашу. Спробуйте ніжні й смачні оладки на сніданок.

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