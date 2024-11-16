Смачні оладки на сніданок без борошна — рецепт за 5 хвилин

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте простий і швидкий рецепт оладок? Спробуйте готувати їх без борошна! Ці пишні смаколики готуються за лічені хвилини, а їхній ніжний смак приємно здивує вас і ваших близьких.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

сода 1 ч. л.;

сіль дрібка;

манна крупа 250 г;

цукор 3 ст. л.;

кефір 250 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати яйця, цукор і сіль. Суміш збити до повного розчинення крупинок. Потім додати кефір і манну крупу, ретельно перемішати.

Підготовлене манне тісто накрити і залишити у теплому місці на 30 хвилин для набухання крупи. Після цього додати соду і знову перемішати.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії викласти порції тіста, формуючи оладки. Смажити їх на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто раніше готував із манної крупи лише кашу. Спробуйте ніжні й смачні оладки на сніданок.

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