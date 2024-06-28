Победительница Мастер Шеф рассказала о рецепте хрустящих пирожков с вишней

Лиза Глинская. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Аппетитные жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной вишневой начинкой. Они очень вкусные и легкие в приготовлении.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

500 г муки (16 ст. л. с горкой);

5 г соли (1 ч. л.);

240 мл воды (16 ст. л.);

40 мл подсолнечного масла (2,5 ст. л.);

20 мл водки (1,5 ст. л.).

Для вишневой начинки:

600 г вишни;

40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки);

150 г сахара (6 ст. л. с горкой).

Дополнительно:

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления

Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (кипяток), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3-4 минуты.

Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обматываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Снимаем пленку и еще вымешиваем 2-3 минуты. Обматываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим вишневую начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставим на плиту и, постоянно помешивая, завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую емкость и оставляем охлаждаться. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 мм. Выкладываем вишневую начинку. Смачиваем водой промежутки между тестом.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки. Берем один пирожок и вилкой защипливаем краешки.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.

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