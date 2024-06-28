Победительница Мастер Шеф рассказала о рецепте хрустящих пирожков с вишней

Вкусные пирожки с хрустящей корочкой и вишней от победительницы Мастер Шеф
Аппетитные жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной вишневой начинкой. Они очень вкусные и легкие в приготовлении.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 500 г муки (16 ст. л. с горкой);
- 5 г соли (1 ч. л.);
- 240 мл воды (16 ст. л.);
- 40 мл подсолнечного масла (2,5 ст. л.);
- 20 мл водки (1,5 ст. л.).
Для вишневой начинки:
- 600 г вишни;
- 40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки);
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой).
Дополнительно:
- растительное масло (для жарки).
Способ приготовления
Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (кипяток), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3-4 минуты.
Обматываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Снимаем пленку и еще вымешиваем 2-3 минуты. Обматываем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.
Приготовим вишневую начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.
Ставим на плиту и, постоянно помешивая, завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.
Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую емкость и оставляем охлаждаться. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 мм. Выкладываем вишневую начинку. Смачиваем водой промежутки между тестом.
Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки. Берем один пирожок и вилкой защипливаем краешки.
Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле. Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.
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