Переможниця Мастер Шеф розповіла про рецепт хрустких пиріжків з вишнею

Смачні пиріжки з хрусткою скоринкою та вишнею від переможниці Мастер Шеф
Апетитні смажені пиріжки з хрусткою скоринкою та соковитою вишневою начинкою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 500 г борошна (16 ст. л. з гіркою);
- 5 г солі (1 ч. л.);
- 240 мл води (16 ст. л.);
- 40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.);
- 20 мл горілки (1,5 ст. л.).
Для вишневої начинки:
- 600 г вишні;
- 40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки);
- 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою).
Додатково:
- рослинна олія (для смаження).
Спосіб приготування
Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3-4 хвилини.
Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Знімаємо плівку та ще вимішуємо 2-3 хвилини. Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.
Готуємо вишневу начинку. Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.
Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.
Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу ємність і лишаємо охолоджуватись. Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 мм. Викладаємо вишневу начинку. Змочуємо водою проміжки між тістом.
Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки. Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.
Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії. Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.
Раніше ми писали про ніжні як пух пиріжки з капустою — простий рецепт.
Також ми розповідали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.
Ще радимо звернути увагу на бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин та на рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею.
Читайте Новини.LIVE!