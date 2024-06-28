Переможниця Мастер Шеф розповіла про рецепт хрустких пиріжків з вишнею

Ліза Глінська. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Апетитні смажені пиріжки з хрусткою скоринкою та соковитою вишневою начинкою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

500 г борошна (16 ст. л. з гіркою);

5 г солі (1 ч. л.);

240 мл води (16 ст. л.);

40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.);

20 мл горілки (1,5 ст. л.).

Для вишневої начинки:

600 г вишні;

40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки);

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою).

Додатково:

рослинна олія (для смаження).

Спосіб приготування

Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3-4 хвилини.

Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Знімаємо плівку та ще вимішуємо 2-3 хвилини. Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.

Приготування начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готуємо вишневу начинку. Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.

Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу ємність і лишаємо охолоджуватись. Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 мм. Викладаємо вишневу начинку. Змочуємо водою проміжки між тістом.

Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки. Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.

Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії. Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.

Раніше ми писали про ніжні як пух пиріжки з капустою — простий рецепт.

Також ми розповідали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще радимо звернути увагу на бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин та на рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею.