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Смачні пиріжки з хрусткою скоринкою та вишнею від переможниці Мастер Шеф

28 червня 2024 17:34
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Олена Попова
Редактор
Переможниця Мастер Шеф розповіла про рецепт хрустких пиріжків з вишнею
Ліза Глінська. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Апетитні смажені пиріжки з хрусткою скоринкою та соковитою вишневою начинкою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 500 г борошна (16 ст. л. з гіркою);
  • 5 г солі (1 ч. л.);
  • 240 мл води (16 ст. л.);
  • 40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.);
  • 20 мл горілки (1,5 ст. л.). 

Для вишневої начинки:

  • 600 г вишні;
  • 40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки);
  • 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою). 

Додатково:

  • рослинна олія (для смаження). 

Спосіб приготування

Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3-4 хвилини.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Знімаємо плівку та ще вимішуємо 2-3 хвилини. Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Готуємо вишневу начинку. Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль. 

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину. 

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Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу ємність і лишаємо охолоджуватись. Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 мм.  Викладаємо вишневу начинку. Змочуємо водою проміжки між тістом.

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Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.  Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.

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Приготуваня пиріжків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії. Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник. 

Раніше ми писали про ніжні як пух пиріжки з капустою — простий рецепт. 

Також ми розповідали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем

Ще радимо звернути увагу на бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин та на рецепт лінивих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею

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Мастер Шеф

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