Вкусные спринг роллы за 10 минут — пошаговый рецепт

Спринг-роллы. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Приготовьте вкусные спринг-роллы всего за 10 минут. Этот легкий рецепт идеально подойдет для быстрого и полезного завтрака. Сочетание свежих овощей и нежных ингредиентов делает спринг-роллы отличным вариантом для утреннего перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

рисовая бумага — 6 шт.;

слабосоленая семга или лосось — 180 г;

авокадо — 1 шт.;

молодая морковь — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

зеленый лук — 4 пера;

соус терияки.

Способ приготовления

Все ингредиенты для начинки нарезаем брусочками.

Зеленый лук. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Собираем ролл: рисовую бумагу погружаем в воду на пару секунд, далее выкладываем на нее понемногу каждый ингредиент и сворачиваем наш ролл как на видео.

Ингредиенты для роллов. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Подаем спринг-роллы с соусом терияки.

Приготовление роллов. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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