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Вкусные спринг-роллы за 10 минут — легкий рецепт завтрака

14 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные спринг роллы за 10 минут — пошаговый рецепт
Спринг-роллы. Фото: Скриншот YouTube @evadaren
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте вкусные спринг-роллы всего за 10 минут. Этот легкий рецепт идеально подойдет для быстрого и полезного завтрака. Сочетание свежих овощей и нежных ингредиентов делает спринг-роллы отличным вариантом для утреннего перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • рисовая бумага — 6 шт.;
  • слабосоленая семга или лосось — 180 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • молодая морковь — 2 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • зеленый лук — 4 пера;
  • соус терияки. 

Способ приготовления 

Все ингредиенты для начинки нарезаем брусочками. 

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Зеленый лук. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Собираем ролл: рисовую бумагу погружаем в воду на пару секунд, далее выкладываем на нее понемногу каждый ингредиент и сворачиваем наш ролл как на видео.

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Ингредиенты для роллов. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Подаем спринг-роллы с соусом терияки.

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Приготовление роллов. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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