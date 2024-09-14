Вкусные спринг роллы за 10 минут — пошаговый рецепт

Вкусные спринг-роллы за 10 минут — легкий рецепт завтрака
Приготовьте вкусные спринг-роллы всего за 10 минут. Этот легкий рецепт идеально подойдет для быстрого и полезного завтрака. Сочетание свежих овощей и нежных ингредиентов делает спринг-роллы отличным вариантом для утреннего перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- рисовая бумага — 6 шт.;
- слабосоленая семга или лосось — 180 г;
- авокадо — 1 шт.;
- молодая морковь — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- зеленый лук — 4 пера;
- соус терияки.
Способ приготовления
Все ингредиенты для начинки нарезаем брусочками.
Собираем ролл: рисовую бумагу погружаем в воду на пару секунд, далее выкладываем на нее понемногу каждый ингредиент и сворачиваем наш ролл как на видео.
Подаем спринг-роллы с соусом терияки.
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