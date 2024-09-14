Смачні спринг роли за 10 хвилин -— покроковий рецепт

Смачні спринг-роли за 10 хвилин — легкий рецепт сніданку
Приготуйте смачні спринг-роли лише за 10 хвилин. Цей легкий рецепт ідеально підійде для швидкого та корисного сніданку. Поєднання свіжих овочів та ніжних інгредієнтів робить спринг-роли відмінним варіантом для ранкового перекушування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- рисовий папір — 6 шт.;
- слабосолона сьомга або лосось — 180 г;
- авокадо — 1 шт.;
- молода морква — 2 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- зелена цибуля — 4 пера;
- соус теріякі.
Спосіб приготування
Усі інгредієнти для начинки нарізаємо брусочками.
Збираємо рол: рисовий папір занурюємо у воду на пару секунд, далі викладаємо на неї потроху кожен інгредієнт і згортаємо наш рол як відео.
Подаємо спринг-роли із соусом теріякі.
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