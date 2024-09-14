Смачні спринг роли за 10 хвилин -— покроковий рецепт

Спрінг-роли. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Приготуйте смачні спринг-роли лише за 10 хвилин. Цей легкий рецепт ідеально підійде для швидкого та корисного сніданку. Поєднання свіжих овочів та ніжних інгредієнтів робить спринг-роли відмінним варіантом для ранкового перекушування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

рисовий папір — 6 шт.;

слабосолона сьомга або лосось — 180 г;

авокадо — 1 шт.;

молода морква — 2 шт.;

огірок — 2 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

зелена цибуля — 4 пера;

соус теріякі.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти для начинки нарізаємо брусочками.

Зелений лук. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Збираємо рол: рисовий папір занурюємо у воду на пару секунд, далі викладаємо на неї потроху кожен інгредієнт і згортаємо наш рол як відео.

Інгредієнти для ролів. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Подаємо спринг-роли із соусом теріякі.

Приготування ролів. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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