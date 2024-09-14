Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Смачні спринг-роли за 10 хвилин — легкий рецепт сніданку arrow

Смачні спринг-роли за 10 хвилин — легкий рецепт сніданку

14 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні спринг роли за 10 хвилин -— покроковий рецепт
Спрінг-роли. Фото: Скриншот YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачні спринг-роли лише за 10 хвилин. Цей легкий рецепт ідеально підійде для швидкого та корисного сніданку. Поєднання свіжих овочів та ніжних інгредієнтів робить спринг-роли відмінним варіантом для ранкового перекушування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рисовий папір — 6 шт.;
  • слабосолона сьомга або лосось — 180 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • молода морква — 2 шт.;
  • огірок — 2 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 4 пера;
  • соус теріякі.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти для начинки нарізаємо брусочками.

null
Зелений лук. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Збираємо рол: рисовий папір занурюємо у воду на пару секунд, далі викладаємо на неї потроху кожен інгредієнт і згортаємо наш рол як відео.

null
Інгредієнти для ролів. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Подаємо спринг-роли із соусом теріякі.

null
Приготування ролів. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на пательні на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на пательні — знадобляться вода та борошно.

лайфхаки Сніданок рецепти суші ідея для сніданку

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Купівля квитків у "Приват24" — українка скаржиться на втрату 500 грн

Ексклюзив

06:41 Ексрадниця Залужного розповіла про перші дні вторгнення РФ

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у вересні

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:10 Відомо, на яку пенсію можуть розраховувати українці із зарплатою 10 тис. грн

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:01 Списання комісії не буде — Ощадбанк розкрив секрет, як не платити за деякі послуги

05:59 Білорусам, які загинули за Україну у війні проти Росії, присвятили музей у Львові

05:21 Росіяни завдали удар КАБом по Харкову — мер міста

05:16 На заході України очікуються небезпечні метеорологічні явища — який прогноз погоди сьогодні

04:30 Юристи відповіли, який документ необхідно мати, щоб виїхати за кордон у 17 років

07:01 Купівля квитків у "Приват24" — українка скаржиться на втрату 500 грн

Ексклюзив

06:41 Ексрадниця Залужного розповіла про перші дні вторгнення РФ

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у вересні

06:30 Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:10 Відомо, на яку пенсію можуть розраховувати українці із зарплатою 10 тис. грн

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

06:01 Списання комісії не буде — Ощадбанк розкрив секрет, як не платити за деякі послуги

05:59 Білорусам, які загинули за Україну у війні проти Росії, присвятили музей у Львові

05:21 Росіяни завдали удар КАБом по Харкову — мер міста

05:16 На заході України очікуються небезпечні метеорологічні явища — який прогноз погоди сьогодні

04:30 Юристи відповіли, який документ необхідно мати, щоб виїхати за кордон у 17 років

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра