Вкусные и полезные тыквенные сырники на завтрак – пошаговый рецепт

Вкусные и полезные тыквенные творожники на завтрак
Попробуйте приготовить вкусные и полезные тыквенные сырники на завтрак. Они не только насытят вас энергией на весь день, но и принесут пользу благодаря тыкве, богатой витаминами. Простой и быстрый рецепт для идеального начала дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 400 г творога;
- 150 г тыквы;
- 30 г сахара (1.2 ст.л);
- 40 г муки (2 ст.л. без горки);
- 50 г яйца (1 шт.);
- цедра 1-го апельсина;
- корица (по желанию);
- соль.
Дополнительно:
- мука для обвалки;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Натираем тыкву и цедру апельсина на терке, добавить корицу. Оставляем.
Перетираем творог, добавляем сахар, муку, соль. Добавляем тыкву. Перемешиваем.
Формируем сырники, обваливаем их в муке, обжариваем на масле.
Выкладываем на бумажные салфетки.
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