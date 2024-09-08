Вкусные и полезные тыквенные сырники на завтрак – пошаговый рецепт

Тыквенные сырники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Попробуйте приготовить вкусные и полезные тыквенные сырники на завтрак. Они не только насытят вас энергией на весь день, но и принесут пользу благодаря тыкве, богатой витаминами. Простой и быстрый рецепт для идеального начала дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

400 г творога;

150 г тыквы;

30 г сахара (1.2 ст.л);

40 г муки (2 ст.л. без горки);

50 г яйца (1 шт.);

цедра 1-го апельсина;

корица (по желанию);

соль.

Дополнительно:

мука для обвалки;

масло для жарки.

Способ приготовления

Натираем тыкву и цедру апельсина на терке, добавить корицу. Оставляем.

Тертая тыква. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перетираем творог, добавляем сахар, муку, соль. Добавляем тыкву. Перемешиваем.

Сыр и тыкву. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формируем сырники, обваливаем их в муке, обжариваем на масле.

Жареные сырники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем на бумажные салфетки.

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