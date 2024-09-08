Смачні та корисні гарбузові сирники на сніданок — покроковий рецепт

Гарбузові сирники. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Спробуйте приготувати смачні та корисні гарбузові сирники на сніданок. Вони не тільки наситять вас енергією на весь день, а й принесуть користь завдяки гарбузу, багатому на вітаміни. Простий і швидкий рецепт для ідеального початку дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

400 г сиру;

150 г гарбуза;

30 г цукру (1.2 ст.л.);

40 г борошна (2 ст.л. без гірки);

50 г яйця (1 шт.);

цедра 1 апельсина;

кориця (за бажанням);

сіль.

Додатково:

борошно для обвалки;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Натираємо гарбуз та цедру апельсина на тертці, додати корицю. Залишаємо.

Тертий гарбуз. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перетираємо сир, додаємо цукор, борошно, сіль. Додаємо гарбуз. Перемішуємо.

Сир та гарбуз. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Формуємо сирники, обвалюєио їх у борошні, обсмажуємо на олії.

Смажені сирники. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо на бумажні серветки.

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