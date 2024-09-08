Смачні та корисні гарбузові сирники на сніданок — покроковий рецепт

Смачні та корисні гарбузові сирники на сніданок
Спробуйте приготувати смачні та корисні гарбузові сирники на сніданок. Вони не тільки наситять вас енергією на весь день, а й принесуть користь завдяки гарбузу, багатому на вітаміни. Простий і швидкий рецепт для ідеального початку дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 400 г сиру;
- 150 г гарбуза;
- 30 г цукру (1.2 ст.л.);
- 40 г борошна (2 ст.л. без гірки);
- 50 г яйця (1 шт.);
- цедра 1 апельсина;
- кориця (за бажанням);
- сіль.
Додатково:
- борошно для обвалки;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Натираємо гарбуз та цедру апельсина на тертці, додати корицю. Залишаємо.
Перетираємо сир, додаємо цукор, борошно, сіль. Додаємо гарбуз. Перемішуємо.
Формуємо сирники, обвалюєио їх у борошні, обсмажуємо на олії.
Викладаємо на бумажні серветки.
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