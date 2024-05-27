Рецепт печеночных котлет без мясорубки — пошаговое описание с фото и видео

Вкусные и быстрые рубленые котлеты из куриной печени без мясорубки — идеальный рецепт
27 мая 2024 20:30
Котлеты из куриной печени. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Очень вкусные и быстрые котлеты из печени. Вам не понадобится мясорубка, рецепт простой и быстрый. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
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Вам понадобится:
- печень куриная 500-600 г;
- яйцо 2 шт.;
- лук 1 шт.;
- мука 2-3 ст.л. (по густоте фарша);
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Нарезать печень на мелкие кубики. Можно предварительно немного подморозить, тогда она проще нарезается.
Нарезать лук на мелкие кубики.
Смешать печень, лук, яйца и муку. Посолить и поперчить по вкусу.
Обжарить на огне ниже среднего по 3 минуты с каждой стороны.
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