Рецепт печеночных котлет без мясорубки — пошаговое описание с фото и видео

Котлеты из куриной печени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные и быстрые котлеты из печени. Вам не понадобится мясорубка, рецепт простой и быстрый. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

печень куриная 500-600 г;

яйцо 2 шт.;

лук 1 шт.;

мука 2-3 ст.л. (по густоте фарша);

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Нарезать печень на мелкие кубики. Можно предварительно немного подморозить, тогда она проще нарезается.

Куриная печень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук на мелкие кубики.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать печень, лук, яйца и муку. Посолить и поперчить по вкусу.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на огне ниже среднего по 3 минуты с каждой стороны.

Печеночные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.