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Вкусные и быстрые рубленые котлеты из куриной печени без мясорубки — идеальный рецепт

27 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт печеночных котлет без мясорубки — пошаговое описание с фото и видео
Котлеты из куриной печени. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные и быстрые котлеты из печени. Вам не понадобится мясорубка, рецепт простой и быстрый. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • печень куриная 500-600 г;
  • яйцо 2 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • мука 2-3 ст.л. (по густоте фарша);
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Нарезать печень на мелкие кубики. Можно предварительно немного подморозить, тогда она проще нарезается.

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Куриная печень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать лук на мелкие кубики.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать печень, лук, яйца и муку. Посолить и поперчить по вкусу.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на огне ниже среднего по 3 минуты с каждой стороны. 

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Печеночные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком.

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