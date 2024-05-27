Рецепт печінкових котлет без м'ясорубки — покроковий опис з фото та відео

Смачні та швидкі рубані котлети з курячої печінки без м'ясорубки — ідеальний рецепт
27 травня 2024 20:30
Котлети з курячої печінки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Дуже смачні та швидкі котлети з печінки. Вам не знадобиться м'ясорубка, рецепт простий та швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
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Вам знадобиться:
- печінка куряча 500-600 г;
- яйце 2 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- борошно 2-3 ст.л. (за густотою фаршу);
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Нарізати печінку на маленькі кубики. Можна заздалегідь трохи підморозити, тоді вона простіше нарізається.
Нарізати цибулю на дрібні кубики.
Змішати печінку, цибулю, яйця та борошно. Посолити і поперчити до смаку.
Обсмажити на вогні нижче за середній по 3 хвилини з кожного боку.
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