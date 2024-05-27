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Смачні та швидкі рубані котлети з курячої печінки без м'ясорубки — ідеальний рецепт

27 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт печінкових котлет без м'ясорубки — покроковий опис з фото та відео
Котлети з курячої печінки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні та швидкі котлети з печінки. Вам не знадобиться м'ясорубка, рецепт простий та швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • печінка куряча 500-600 г;
  • яйце 2 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • борошно 2-3 ст.л. (за густотою фаршу);
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати печінку на маленькі кубики. Можна заздалегідь трохи підморозити, тоді вона простіше нарізається.

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Куряча печінка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю на дрібні кубики.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати печінку, цибулю, яйця та борошно. Посолити і поперчити до смаку.

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Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на вогні нижче за середній по 3 хвилини з кожного боку.

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Печінкові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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