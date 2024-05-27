Рецепт печінкових котлет без м'ясорубки — покроковий опис з фото та відео

Котлети з курячої печінки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні та швидкі котлети з печінки. Вам не знадобиться м'ясорубка, рецепт простий та швидкий. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

печінка куряча 500-600 г;

яйце 2 шт.;

цибуля 1 шт.;

борошно 2-3 ст.л. (за густотою фаршу);

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Нарізати печінку на маленькі кубики. Можна заздалегідь трохи підморозити, тоді вона простіше нарізається.

Куряча печінка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю на дрібні кубики.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати печінку, цибулю, яйця та борошно. Посолити і поперчити до смаку.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на вогні нижче за середній по 3 хвилини з кожного боку.

Печінкові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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