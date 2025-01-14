Сочные котлеты под сырной шубой в духовке — идеальный рецепт для всей семьи

Вкусные и сочные котлеты под сырной шубой в духовке
Сочные котлеты под сырной шубой — блюдо, которое покорит своим нежным вкусом. Запекаются в духовке, оставаясь ароматными и мягкими. Идеально для семейного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- 1 небольшая луковица;
- 1 яйцо;
- 1 зубок чеснока;
- сухой белый хлеб;
- 1 л воды (чтобы отмочить сухой хлеб);
- соль и перец по вкусу.
Для начинки:
- твердый сыр — 100-150 г;
- 2 вареных яйца;
- укроп;
- майонез.
Способ приготовления;
Замочить белый хлеб в воде на несколько минут, затем хорошо отжать. Очистить лук и чеснок, измельчить.
Соединить фарш, отжатый хлеб, лук, чеснок и яйцо. Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать массу до однородности. Натереть твердый сыр и вареные яйца на терке.
Измельчить укроп и смешать с сыром, яйцами и майонезом. Начинка должна быть сочной, но не жидкой. Сформировать из фарша котлеты среднего размера, выложить на противень, застеленный пергаментом.
В центре каждой котлеты сделать небольшое углубление. Выложить в каждое углубление сырную начинку. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут до румяной корочки.
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