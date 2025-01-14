Сочные котлеты под сырной шубой в духовке — идеальный рецепт для всей семьи

Сочные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сочные котлеты под сырной шубой — блюдо, которое покорит своим нежным вкусом. Запекаются в духовке, оставаясь ароматными и мягкими. Идеально для семейного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

1 небольшая луковица;

1 яйцо;

1 зубок чеснока;

сухой белый хлеб;

1 л воды (чтобы отмочить сухой хлеб);

соль и перец по вкусу.

Для начинки:

твердый сыр — 100-150 г;

2 вареных яйца;

укроп;

майонез.

Способ приготовления;

Замочить белый хлеб в воде на несколько минут, затем хорошо отжать. Очистить лук и чеснок, измельчить.

Хлеб и котлеты. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Соединить фарш, отжатый хлеб, лук, чеснок и яйцо. Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать массу до однородности. Натереть твердый сыр и вареные яйца на терке.

Сыр и майонез. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Измельчить укроп и смешать с сыром, яйцами и майонезом. Начинка должна быть сочной, но не жидкой. Сформировать из фарша котлеты среднего размера, выложить на противень, застеленный пергаментом.

Котлеты с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В центре каждой котлеты сделать небольшое углубление. Выложить в каждое углубление сырную начинку. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут до румяной корочки.

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