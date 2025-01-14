Соковиті котлети під сирною шубою в духовці — ідеальний рецепт для всієї родини

Соковиті котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Соковиті котлети під сирною шубою — страва, яка підкорить своїм ніжним смаком. Запікаються в духовці, залишаючись ароматними та м'якими. Ідеально для родинного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 невелика;

1 яйце;

1 зубок часнику;

сухий білий хліб;

1 л води (щоб відмочити сухий хліб);

сіль та перець на смак.

Для начинки:

твердий сир — 100-150 г;

2 варених яйця;

кріп;

майонез.

Спосіб приготування

Замочити білий хліб у воді на кілька хвилин, потім добре відтиснути. Очистити цибулю та часник, подрібнити.

Хліб та котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

З'єднати фарш, хліб, цибулю, часник та яйце. Додати сіль і перець на смак. Добре перемішати масу до однорідності. Натерти твердий сир та варені яйця на тертці.

Сир та майонез. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подрібнити кріп і змішати із сиром, яйцями та майонезом. Начинка має бути соковитою, але не рідкою. Сформувати з фаршу котлети середнього розміру, викласти на деко, застелене пергаментом.

Котлети з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У центрі кожної котлети зробити невелике заглиблення. Викласти в кожне заглиблення сирну начинку. Запікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-35 хвилин до рум'яної скоринки.

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