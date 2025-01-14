Соковиті котлети під сирною шубою в духовці — ідеальний рецепт для всієї родини

Смачні та соковиті котлети під сирною шубою в духовці
Соковиті котлети під сирною шубою — страва, яка підкорить своїм ніжним смаком. Запікаються в духовці, залишаючись ароматними та м'якими. Ідеально для родинного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 невелика;
- 1 яйце;
- 1 зубок часнику;
- сухий білий хліб;
- 1 л води (щоб відмочити сухий хліб);
- сіль та перець на смак.
Для начинки:
- твердий сир — 100-150 г;
- 2 варених яйця;
- кріп;
- майонез.
Спосіб приготування
Замочити білий хліб у воді на кілька хвилин, потім добре відтиснути. Очистити цибулю та часник, подрібнити.
З'єднати фарш, хліб, цибулю, часник та яйце. Додати сіль і перець на смак. Добре перемішати масу до однорідності. Натерти твердий сир та варені яйця на тертці.
Подрібнити кріп і змішати із сиром, яйцями та майонезом. Начинка має бути соковитою, але не рідкою. Сформувати з фаршу котлети середнього розміру, викласти на деко, застелене пергаментом.
У центрі кожної котлети зробити невелике заглиблення. Викласти в кожне заглиблення сирну начинку. Запікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-35 хвилин до рум'яної скоринки.
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