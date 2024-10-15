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Вкусные тосты на сковороде за 15 минут — идеально к завтраку

15 октября 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные тосты на сковороде за 15 минут на завтрак – пошаговый рецепт приготовления
Тосты на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить быстрый и вкусный завтрак ? Тосты на сковороде за 15 минут — идеальный вариант. Простые в приготовлении, они подарят вам энергию и хорошее настроение на целый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • батон 1 шт;
  • яйца 3 шт;
  • кислый творог 4 ст.л;
  • творог 100 г;
  • укроп 1 пучок;
  • масло сливочное 30 г;
  • масло растительное – 3 ст.л;
  • соль.

Способ приготовления

Батон нарезать на ломтики, делая каждый полный глубокий надрез так, чтобы оставить кусочки соединенными как книга.

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Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать сыр с натертым на большой терке сыром. Добавить измельченный укроп и соль в творожную массу, тщательно перемешать.

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Хлеб и внутренность. Фото: gospodynka.com.ua

В другой миске взбить яйца. Внутрь каждой "хлебной книжечки" положить несколько ложек начинки, после чего обвалять батон во взбитых яйцах.

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Тосты на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло и растопить сливочное масло. Выложить гренки на сковороду и обжарить по бокам до золотистого цвета. После жарки можно промокнуть гренки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир и выложить на тарелку.

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