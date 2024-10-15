Смачні тости на сковороді за 15 хвилин на сніданок — покроковий рецепт приготування

Тости на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати швидкий і смачний сніданок? Тости на сковороді за 15 хвилин — ідеальний варіант. Прості у приготуванні, вони подарують вам енергію та гарний настрій на цілий день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

батон 1 шт;

яйця 3 шт;

кислий сир 4 ст.л;

сир 100 г;

кріп 1 пучок;

олія вершкова 30 г;

олія росилинна – 3 ст.л;

сіль.

Спосіб приготування

Батон нарізати на скибочки, роблячи кожен повний глибокий надріз так, щоб залишити шматочки з'єднаними, як книжка.

Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати кислий сир із натертим на великій тертці сиром. Додати подрібнений кріп і сіль до сирної маси, ретельно перемішати.

Хліб та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

В іншій мисці збити яйця. У середину кожної "хлібної книжечки" покласти кілька ложок начинки, після чого обваляти батон у збитих яйцях.

Тости на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію та розтопити вершкове масло. Викласти грінки на сковороду й обсмажити з обох боків до золотистого кольору. Після смаження можна промокнути грінки паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир, і викласти на тарілку.

Раніше ми писали про смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин.

Також зверніть увагу на смачну та швидку перекуску з батону та консерви за хвилину.

Ще ми писали про кабачкову намазку — рецепт страви з кабачків за копійки, про яку ви точно не знали.

Або приготуйте намазку з баклажанів до смаку, як гриби, ідеальна закуска.