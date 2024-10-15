Смачні тости на сковороді за 15 хвилин на сніданок — покроковий рецепт приготування

Смачні тости на сковороді за 15 хвилин — ідеально до сніданку
Хочете приготувати швидкий і смачний сніданок? Тости на сковороді за 15 хвилин — ідеальний варіант. Прості у приготуванні, вони подарують вам енергію та гарний настрій на цілий день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- батон 1 шт;
- яйця 3 шт;
- кислий сир 4 ст.л;
- сир 100 г;
- кріп 1 пучок;
- олія вершкова 30 г;
- олія росилинна – 3 ст.л;
- сіль.
Спосіб приготування
Батон нарізати на скибочки, роблячи кожен повний глибокий надріз так, щоб залишити шматочки з'єднаними, як книжка.
В окремій мисці змішати кислий сир із натертим на великій тертці сиром. Додати подрібнений кріп і сіль до сирної маси, ретельно перемішати.
В іншій мисці збити яйця. У середину кожної "хлібної книжечки" покласти кілька ложок начинки, після чого обваляти батон у збитих яйцях.
На сковороді розігріти олію та розтопити вершкове масло. Викласти грінки на сковороду й обсмажити з обох боків до золотистого кольору. Після смаження можна промокнути грінки паперовим рушником, щоб прибрати зайвий жир, і викласти на тарілку.
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