Любимый десерт британской королевской семьи — рецепт приготовления.

Вкусный десерт Британской семьи за 30 минут — рецепт бисквита королевы Виктории
Вот уже более двух веков члены британской королевской семьи восхищаются десертом, который стал особенно популярным в эпоху правления королевы Виктории (1837–1901). Виктория, одна из самых успешных правительниц Англии, не только возвела страну на вершину культурного и промышленного процветания, но и наслаждалась счастливой семейной жизнью, проведя более 20 лет в браке с принцем Альбертом и даровав короне девять наследников.
Рецепт опубликовал журнал ELLE.
Ее Величество была изысканным гурманом! На позднем завтраке или во время 5-часового чаепития Виктория предпочитала бисквит с клубничным джемом, малиной и сливками. Это блюдо с тех пор стало известным и любимым во всей Британии. Британцы предпочитают клубнично-сливочный бисквит уже более 200 лет и не хотят заменять его ни на какие другие десерты.
Предлагаем вам приготовить этот популярный десерт прямо у себя дома и порадовать родных королевским угощением. Вам потребуется всего 30 минут времени и хорошее настроение.
Вам понадобится:
- 250 г сливочного масла;
- 250 г сахара;
- 250 г муки;
- 8 г разрыхлителя;
- 4 яйца;
- цедра лимона;
- 2 ч. ложки ванильного экстракта;
- малина, клубничное варенье, взбитые сливки или маскарпоне по вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске смешайте сливочное масло и сахар, взбивайте миксером до однородной массы.
Добавьте яйца и продолжайте взбивать еще минуту.
Постепенно добавьте муку, разрыхлитель, ванильный экстракт и цедру лимона. Тесто готово.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите тесто. Запекайте при 190 ºС в течение 25 минут.
Дайте коржам остыть, затем разрежьте их пополам.
В глубокой миске смешайте джем и малину, оставив несколько ягод для украшения. Намажьте коржи этим кремом.
Намажьте верхний корж взбитыми сливками или маскарпоне.
Украсьте десерт свежими ягодами и посыпьте сахарной пудрой.
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