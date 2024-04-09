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Вкусный десерт Британской семьи за 30 минут — рецепт бисквита королевы Виктории

9 апреля 2024 23:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Любимый десерт британской королевской семьи — рецепт приготовления.
Десерт с ягодами. Фото: elle.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вот уже более двух веков члены британской королевской семьи восхищаются десертом, который стал особенно популярным в эпоху правления королевы Виктории (1837–1901). Виктория, одна из самых успешных правительниц Англии, не только возвела страну на вершину культурного и промышленного процветания, но и наслаждалась счастливой семейной жизнью, проведя более 20 лет в браке с принцем Альбертом и даровав короне девять наследников.

Рецепт опубликовал журнал ELLE

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Ее Величество была изысканным гурманом! На позднем завтраке или во время 5-часового чаепития Виктория предпочитала бисквит с клубничным джемом, малиной и сливками. Это блюдо с тех пор стало известным и любимым во всей Британии. Британцы предпочитают клубнично-сливочный бисквит уже более 200 лет и не хотят заменять его ни на какие другие десерты.

Предлагаем вам приготовить этот популярный десерт прямо у себя дома и порадовать родных королевским угощением. Вам потребуется всего 30 минут времени и хорошее настроение.

Вам понадобится: 

  • 250 г сливочного масла;
  • 250 г сахара;
  • 250 г муки;
  • 8 г разрыхлителя;
  • 4 яйца;
  • цедра лимона;
  • 2 ч. ложки ванильного экстракта;
  • малина, клубничное варенье, взбитые сливки или маскарпоне по вкусу. 

Способ приготовления 

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Яйца и мука. Фото: Freepik

В глубокой миске смешайте сливочное масло и сахар, взбивайте миксером до однородной массы.

Добавьте яйца и продолжайте взбивать еще минуту.

Постепенно добавьте муку, разрыхлитель, ванильный экстракт и цедру лимона. Тесто готово.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите тесто. Запекайте при 190 ºС в течение 25 минут.

Дайте коржам остыть, затем разрежьте их пополам.

В глубокой миске смешайте джем и малину, оставив несколько ягод для украшения. Намажьте коржи этим кремом.

Намажьте верхний корж взбитыми сливками или маскарпоне.

Украсьте десерт свежими ягодами и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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десерт
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бисквит

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